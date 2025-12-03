Οι πολίτες και οι φορείς της Μεσσηνίας κάνουν το χρέος τους

Καθολική είναι η αντίδραση της Μεσσηνίας και άλλων νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην κατάργηση της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος - Άργος - Τρίπολη - Καλαμάτα, για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου!

Η Πολιτεία άκουσε τις αντιδράσεις της κοινωνίας της Πελοποννήσου, έδειξε να τις λαμβάνει υπόψη της, αλλά δεν έκανε αυτό που έπρεπε, δεν έδωσε τέλος στο επιχειρούμενο έγκλημα. Έτσι, λοιπόν, ορθά 46 πολίτες κι εκπρόσωποι τοπικών φορέων της Μεσσηνίας και άλλων νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με μπροστάρη τον μητροπολίτη Χρυσόστομο και τη συμμετοχή δημάρχων, έκαναν το χρέος τους: Απευθύνθηκαν στη Δικαιοσύνη, για να πετύχουν το δίκιο και να σώσουν τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου, την ιστορία και την προοπτική ανάπτυξής της. Κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθούν, ανακληθούν και εξαφανιστούν οι πράξεις για την προκήρυξη μελέτης για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου στη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα. Η αίτηση ακύρωσης στρέφεται κατά του ΤΕΕ, του Πράσινου Ταμείου και των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Την ακύρωση όφειλαν να έχουν κάνει και να έχουν ξεκαθαρίσει άμεσα, αφουγκραζόμενοι τις αγωνίες και τις αντιδράσεις της κοινωνίας της Πελοποννήσου, το ΤΕΕ και τα αρμόδια υπουργεία.

Μεταξύ των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν στην αίτηση, ήταν: “Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που εγκρίθηκε με την από 12 Ιουνίου 2008 απόφαση της επιτροπής συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία ακολούθως εγκρίθηκε με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (επίσημα πρακτικά της ΡΟΒ, 24 Ιουνίου 2008) η ανάπτυξη και αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και υποδομών, δεδομένου ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί φιλικό προς το περιβάλλον μέσο. Το δε επίδικο σιδηροδρομικό δίκτυο (γραμμή Κόρινθος - Άργος - Τρίπολη - Καλαμάτα) περιλαμβάνεται στο δευτερεύον σιδηροδρομικό δίκτυο”.

Το θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας που η ίδια αγνοεί, το προστατεύουν οι πολίτες, οι αρχές και οι φορείς της Μεσσηνίας. Και με την προστασία του θεσμικού πλαισίου θα προστατεύσουν και τον σιδηρόδρομο, κάτι που όφειλε να κάνει η Πολιτεία και δεν το κάνει.