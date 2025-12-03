Καλαμάτα: Έκλεψε 170 ευρώ, αλλά... τον είδε η κάμερα

Το ποσό των 170 που έπεσε από την τσέπη ενός άνδρα, ενώ πήγαινε να πληρώσει σε καφετέρια στην οδό Μακεδονίας άρπαξε ένας 64χρονος, ο οποίος μετά από λίγη ώρα συνελήφθη.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς όταν ο πελάτης αντιλήφθηκε την απώλεια των χρημάτων ζήτησε να χρησιμοποιηθούν τα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας για αναβρεθεί ποιος τα πήρε. Και τελικά προέκυψε ότι ήταν ο 64χρονος, τον οποίος συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.