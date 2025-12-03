Ακόμα μια παράταση για νέο σχολείο Κορώνης

Τη χορήγηση μιας ακόμα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου ανέγερσης νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και Λυκείου Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου, προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, κατά 87 ημέρες, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος.

Για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την εισήγηση, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: “1. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής. 2. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών του εγκεκριμένου ΑΠΕ, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. 3. Το γεγονός ότι το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών για 20 ημέρες. 4. Το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν επανεκκινήσει και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως το αμέσως επόμενο διάστημα”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το σημαντικό έργο του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, υλοποιείται από την εταιρεία “Κοκκίνης Τεχνολογία Κατασκευών Α.Ε.” με ποσό σύμβασης 3.400.645,90 ευρώ, η συμβατική του προθεσμία ήταν 12 μήνες(!), έως τις 9 Ιουνίου 2023(!) και η τελευταία του προθεσμία λήγει σήμερα 3 Δεκεμβρίου.