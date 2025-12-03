Η δικαιολογημένη αγανάκτηση των αγροτών να δικαιωθεί

Η επιδότηση που έλαβαν ως προκαταβολή οι Μεσσήνιοι αγρότες πλήρωσε τον ΕΛΓΑ και τις εταιρείες διαχείρισης και πήραν και αυτοί κάτι ψιλά για να αγοράσουν λουκούμια! Το 70% που ανακοινώθηκε, ήταν τελικά 44% και όλοι υποψιάζονται ότι δόθηκε μόνο για να πληρωθούν οι τρίτοι που ζουν από τις επιδοτήσεις και όχι οι αγρότες.

Την ίδια στιγμή η φετινή ελαιοπαραγωγή πάει από το κακό στο χειρότερο. Δάκος, γλοιοσπόριο και χαλάζι μειώνουν την ήδη χαμηλή παραγωγή, ενώ οι συνεχείς βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τη συγκομιδή. Ο κίνδυνος να πάει φέτος σε ιστορικά χαμηλά η παραγωγή ελαιολάδου είναι ορατός, ενώ υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Μείωση των ποσών των επιδοτήσεων και μείωση του εισοδήματος των αγροτών συνθέτουν το πλαίσιο της αγανάκτησης στον αγροτικό τομέα. Όσοι θεωρούν ότι οι φετινές αγροτικές κινητοποιήσεις θα έχουν τα συνήθη εθιμοτυπικά χαρακτηριστικά, πλανώνται. Υπάρχει πρόβλημα, το οποίο θα εκφραστεί με κάθε τρόπο. Το ερώτημα είναι πόσο θα διατηρηθούν τα μπλόκα που θα στηθούν στους δρόμους και πόση ζημιά θα κάνουν τα γνωστά κομματικά καπέλα, που στήνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η κυβέρνηση δείχνει ότι επιλέγει να παίξει με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Κανένας, προφανώς, δεν έχει δικαίωμα να κλείνει τον δρόμο στον άλλον. Είναι πλέον βέβαιο ότι μετά από μερικές ημέρες και όσο φτάνουμε κοντά στις γιορτές και στις εορταστικές μετακινήσεις, θα αυξηθεί η ένταση και θα νομιμοποιηθεί κοινωνικά η αστυνομική επέμβαση. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουν να αντέξουν οι αγρότες τη συγκεκριμένη πίεση και πώς θα καταφέρουν να διεκδικήσουν υλοποιήσιμους στόχους, έτσι ώστε να φύγουν κερδισμένοι πραγματικά από τους δρόμους.

Η έξοδος από την Ε.Ε. και τα υπόλοιπα αιτήματα κομματικής προέλευσης και έμπνευσης προφανώς δεν έχουν καμία τύχη ικανοποίησης και δεν δημιουργούν συνθήκες στήριξης από την κοινωνία. Το να προταχθούν ρεαλιστικά αιτήματα σε σχέση με την κατανομή των επιδοτήσεων και τον περιορισμό των επιτήδειων στην είσπραξή τους, το να ορθολογικοποιηθεί το σύστημα των αποζημιώσεων και να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο τοπικός βουλευτής ή υπουργός, το να μπει σε επαγγελματική βάση η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, είναι ζητήματα στα οποία μπορούν να δρομολογηθούν πολιτικές που θα δίνουν μακροπρόθεσμα λύσεις και θα κρατούν ζωντανό τον αγροτικό τομέα στη χώρα. Το εύκολο είναι να κλείσουν οι δρόμοι· το δύσκολο είναι να αποχωρήσεις νικητής -και εκεί το χάνουν όσοι δεν έχουν ανοιχτούς πολιτικούς ορίζοντες.

