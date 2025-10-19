ΓΓΒ: Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων στο OpenBusiness έως 31 Δεκεμβρίου

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική απογραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness (ΟΠΣ-ΑΔΕ) όλες οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες που λειτουργούν και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4442/2016. Η απογραφή είναι δωρεάν, αρκεί να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η καθυστερημένη απογραφή θα επιβαρύνεται με παράβολο ύψους 200 ευρώ.

Η διαδικασία απογραφής εντάσσεται στο νέο ψηφιακό περιβάλλον αδειοδότησης και ελέγχου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) με την ονομασία OpenBusiness, από τις 3 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης (6763/28-01-2025, Β' 242).

Το νέο σύστημα αντικαθιστά το NotifyBusiness, το οποίο παραμένει διαθέσιμο μόνο για αναζήτηση ήδη υποβληθέντων στοιχείων. Από το OpenBusiness θα διεκπεραιώνονται πλέον όλες οι γνωστοποιήσεις και αιτήσεις έγκρισης λειτουργίας βάσει του ν. 4442/2016.

Σημειώνεται ότι το OpenBusiness αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη μεταρρύθμιση και ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Με την ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, τη διασύνδεση με άλλα μητρώα και τη διαφάνεια στη διαδικασία, το υπουργείο Ανάπτυξης φιλοδοξεί να μειώσει τη γραφειοκρατία και να προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις γρηγορότερη, ασφαλέστερη και πλήρως ψηφιακή εξυπηρέτηση

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να απογραφούν

Όπως αναφέρει απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός, με θέμα: «Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών σχετικά με τις αλλαγές λόγω έναρξης λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ/OpenBusiness - Σημαντικά Ορόσημα», όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η αδειοδότηση υπάγεται σε ενεργό κεφάλαιο του Ν. 4442/2016 και βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, υποχρεούνται να απογραφούν στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), γνωστό ως «OpenBusiness», έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η απογραφή είναι δωρεάν εφόσον πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, ενώ για τις εκπρόθεσμες απογραφές προβλέπεται η καταβολή παραβόλου ύψους 200 ευρώ.

Δεν απαιτείται απογραφή για δραστηριότητες που έχουν ήδη υποβάλει γνωστοποίηση μέσω του προηγούμενου συστήματος NotifyBusiness, καθώς τα στοιχεία τους έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Εξαίρεση αποτελούν οι εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να απογραφούν εκ νέου λόγω τροποποιήσεων στις φόρμες γνωστοποίησης.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνο για δραστηριότητες που λειτουργούν με γνωστοποίηση του Ν. 4442/2016 και όχι για όσες εξακολουθούν να λειτουργούν με παλαιότερα καθεστώτα αδειοδότησης (όπως τουριστικά καταλύματα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή συνεργεία οχημάτων με άδεια λειτουργίας). Στις περιπτώσεις αυτές αναρτάται μόνο το αποδεικτικό αδειοδότησης (π.χ. ΕΣΛ, άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας).

Παράλληλα, με το άρθρο 14Β του Ν. 4442/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 5172/2025), καθιερώνεται η ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε γνωστοποίηση στο ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Η προθεσμία ανάρτησης των δικαιολογητικών λήγει επίσης στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η μη ανάρτηση επιφέρει κυρώσεις για έλλειψη νόμιμων εγγράφων.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, βάσει του άρθρου 95 του Ν.5172/2025 - Α΄16/29-1-2025) έως τις 31-12-2025, οι ασκούντες δραστηριότητες που έχουν υπαχθεί στα κεφάλαια του ειδικού μέρους του Ν. 4442/2016 και συγκεκριμένα:

1. Μεταποίηση - Εφοδιαστική - Περιβάλλον - Πληροφορική όπως : Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, Κέντρα δεδομένων (Data centers), Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.),

2. Εξόρυξη όπως : Λατομεία, Μεταλλεία, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) εντός λατομικών χώρων και μεταλλευτικών χώρων

3. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Ψυχαγωγία - Τουρισμός όπως : Χιονοδρομικά κέντρα: Τουριστικοί λιμένες, Δωμάτια απόδρασης (escape rooms), Τουριστικά καταλύματα, Χώροι παιδικής αναψυχής, Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, Ψυχαγωγικές δραστηριότητες λούνα-παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - ΚΥΕ εντός κύριας τουριστικής δραστηριότητας (τουριστικού καταλύματος ή εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής), Θέατρα & κινηματογράφοι, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - ΚΥΕ (λιανική διάθεση τροφίμων και ποτών, μαζική εστίαση, κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση νυχιών, δερματοστιξία, γραφεία κηδειών), Κολυμβητικές δεξαμενές εντός κύριας τουριστικής δραστηριότητας, Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ), Τουριστικά γραφεία

4. Κτηνοτροφία - Υδατοκαλλιέργειες - Κτηνιατρικές Δραστηριότητες όπως : Κτηνιατρεία, Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Μονάδες υδατοκαλλιέργειας, Κτηνιατρικές κλινικές, Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς

5. Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων Συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων, Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων, Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων, Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων

6. Διατροφή - Ευεξία όπως : Αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία, Πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, Εργαστήρια αισθητικής, Μονάδες ιαματικής θεραπείας (ΜΙΘ), Κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ), Κέντρα θαλασσοθεραπείας

7. Εκπαίδευση - Κατάρτιση όπως : Σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, Φροντιστήρια & κέντρα ξένων γλωσσών με δυναμικότητα <75 άτομα/ώρα, Κολλέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ), Φροντιστήρια & κέντρα ξένων γλωσσών με δυναμικότητα >75 άτομα/ώρα, Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Υποκαταστήματα σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

8. Κοινωνική Μέριμνα όπως : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ)

(α) Καλούνται να απογράψουν τη δραστηριότητά τους και τα βασικά στοιχεία της στη διαδικτυακή πληροφοριακή πύλη του OpenBusiness https://openbusiness-portal.mindev.gov.gr/. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται όσοι έχουν υποβάλει γνωστοποίηση μέσω του NotifyBusiness, καθώς θα γίνει αυτομάτως η μετάπτωση των στοιχείων στη νέα πλατφόρμα.

(β) Καλούνται να αναρτούν τα δικαιολογητικά για τη νόμιμη λειτουργία τους στο σύστημα. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει γνωστοποίηση στο NotifyBusiness επίσης θα πρέπει, για τη νόμιμη λειτουργία τους, να αναρτήσουν στο OpenBusiness (με τροποποίηση της υφιστάμενης καταχώρησης) όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που με το προϋφιστάμενο σύστημα τηρούσαν στο φάκελο αδειοδότησής τους στην έδρα της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά δεν αναρτηθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες για κάθε οικονομική δραστηριότητα κυρώσεις περί έλλειψης δικαιολογητικών.

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής

Παράλληλα, στον Ν. 5177/2025 (άρθρα 1-31) καθορίζεται το νέο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, που επιβάλλεται, κατά την είσπραξη προστίμων και σε ορισμένες κατηγορίες αδειών ή εγγράφων, όπως προβλέπει το άρθρο 29 του ίδιου νόμου.

Η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1149/03-10-2024, ΦΕΚ Β' 5578) προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικού παραβόλου με Κωδικό 5000 για την είσπραξη του τέλους, ενώ αναμένεται ερμηνευτική εγκύκλιος για τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Ενημέρωση στο «Μίτος» του Δημοσίου

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της έναρξης λειτουργίας του OpenBusiness, οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να επικαιροποιήσουν τις διαδικασίες τους στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - Μίτος, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4727/2020. Αρμόδια για διευκρινίσεις είναι η διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του υπουργείου Εσωτερικών.

