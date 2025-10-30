Κ. Χατζηδάκης: Δίνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι στα λόγια - Νέα projects ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΜΙΤΟΣ

Σε συνέχεια των δύο θεμάτων που παρουσίασε χθες, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο υπουργικό συμβούλιο, έκανε σήμερα ανάρτηση στα social media.

Σε αυτήν αναφέρεται, συγκεκριμένα, στους στόχους της πρωτοβουλίας για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και στην οικονομική δραστηριότητα -που περιλαμβάνει και το ΜΙΤΟΣ- αλλά και στη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μετάβασή του στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για δύο projects, για τα οποία ο ίδιος έχει την ευθύνη του συντονισμού.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης, στην ανάρτησή του, σημειώνει:

«Δίνουμε τη μάχη με το βαθύ κράτος με έργα, όχι στα λόγια!

Ήδη έχουμε κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με πρωτοβουλίες όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η απονομή των συντάξεων σε 60 ημέρες και οι ενιαίοι αριθμοί εξυπηρέτησης του πολίτη 1555 και 1566. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Δημόσιο, η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σ' αυτό το πλαίσιο, παρουσίασα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και καινούργια πρωτοβουλία, με διυπουργικό χαρακτήρα, για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, που θα συντονίσω ο ίδιος, με 2 άξονες:

* Νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, για να περιορίσουμε την ταλαιπωρία των πολιτών και από το Δημόσιο, λόγω έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ενώ θα αξιοποιήσουμε και ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση.

* Απλοποίηση διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών "ΜΙΤΟΣ", που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιούργησε και ήδη έχουν δημοσιευτεί 4.050 διαδικασίες. Θα δημιουργηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας που, προτεραιοποιώντας συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικασιών, θα εργαστεί για την απλοποίησή τους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ