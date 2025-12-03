Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιανουαρίου

Οι συνταξιούχοι θα δουν νωρίτερα φέτος τα χρήματα των συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς τους, καθώς ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο προγραμματισμό πληρωμών. Στόχος είναι η κοινή ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με σαφείς αλλαγές στις ημέρες πληρωμής μισθωτών και μη μισθωτών.

Ειδικότερα, οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Οι ημερομηνίες αλλάζουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας, ενώ με υπουργική απόφαση θα ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και ζητήματα παροχών που δεν καταβάλλονται κάθε μήνα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.

