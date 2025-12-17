Ελβετικό φράγκο: Λύση για τα 50.000 δάνεια

Σημαντικές παρεμβάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, το στεγαστικό ζήτημα και τη στήριξη του αγροτικού κόσμου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κεντρική θέση στις ανακοινώσεις κατείχε η ρύθμιση για τους περίπου 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, προωθείται διάταξη με την οποία τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θα μετατραπούν σε ευρώ, με σταθερό και χαμηλό επιτόκιο, εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο που επιβάρυνε επί χρόνια τους δανειολήπτες. Παράλληλα, θα προβλέπεται «κούρεμα» της οφειλής, το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως και πέντε χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δάνεια που αναμένεται να ρυθμιστούν αφορά περιπτώσεις που είναι είτε ενήμερα, είτε σε ρύθμιση η οποία εξυπηρετείται, ενώ λύση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού δίνεται και για τα κόκκινα δάνεια των «Ελβετών» που βρίσκονται σε χαρτοφυλάκια των servicers. Μάλιστα, η ρύθμιση την οποία προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του προϋπολογισμού, θα έρθει άμεσα στη Βουλή, ώστε να ψηφιστεί και να ισχύσει από το 2026.

«Εκλείπει έτσι, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες μέσω του χαμηλού και σταθερού επιτοκίου, ενώ οι δανειολήπτες ελαφρύνονται σημαντικά τόσο από την αλλαγή νομίσματος όσο και από το “κούρεμα” και τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει τη σχετική τροπολογία όταν κατατεθεί προς ψήφιση.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση απάντηση σε «διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα», τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει «όμηρος» εκκρεμοτήτων του παρελθόντος. «Η Ελλάδα του 21ου αιώνα οφείλει τολμηρά να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω», ανέφερε.

Αναλυτικά παραδείγματα

Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει πως τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μετατρέπονται σε ευρώ, μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας σε σχέση με την τρέχουσα. Ταυτόχρονα, καθορίζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, η οποία δε μεταβάλλεται.

Η βελτίωση της ισοτιμίας κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες (κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια), προσφέροντας άμεση και ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου:

Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2,3%

Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2.5%

Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2.7%

Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας (κούρεμα) και Σταθερό Επιτόκιο 2,9%

Το νέο δάνειο σε ευρώ θα έχει χαμηλό σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά του, σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα δάνεια που χορηγούνται σήμερα. Ο δανειολήπτης γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το ακριβές ποσό και την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Επιπλέον, παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να ζητήσει την επιμήκυνση της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου σε Ευρώ έως και πέντε έτη. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει περαιτέρωμείωση του ύψους της μηνιαίας δόσης, ώστε η ρύθμιση να είναι βιώσιμη για ακόμη περισσότερους οφειλέτες.

Η επιλογή αυτή αφορά οφειλέτες που έχουν οφειλή και αυτή είναι είτε:

εξυπηρετούμενη είτε

ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη και δεν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Οι οφειλέτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της συνολικής οφειλής από ελβετικά φράγκο σε ευρώ με ειδικούς όρους, που διαμορφώνονται σε συνάρτηση με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των κατωτέρω παραγράφων.

