eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025 10:30

Η τιμή του χρυσού φθάνει τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά, νέο ρεκόρ

Γράφτηκε από την

Η τιμή του χρυσού φθάνει τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά, νέο ρεκόρ

Premium Strom

Η τιμή του χρυσού έφθασε σήμερα στις αγορές της Ασίας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφτεί τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) το 2026.

Σειρά δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη υποδεικνύουν εξασθένιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού, που αναμένεται να ωθήσει το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Οικονομία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις