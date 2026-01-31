Ιστορική ευκαιρία για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα από τη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας

Ιστορική ευκαιρία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, δημιουργεί η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που υπεγράφη μεταξύ της Ε.Ε. και της Ινδίας, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.

Βάσει της συμφωνίας, η Ινδία θα προχωρήσει στην κατάργηση ή σημαντική μείωση των δασμών στο 96,6% των εξαγωγών αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της, η Ε.Ε. θα απελευθερώσει το 99,5% των δασμολογικών της γραμμών για τα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία, σε χρονικό ορίζοντα επτά ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς από τη μείωση των δασμών θα ανέρχεται έως και σε 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Μεταξύ των κλάδων που αναμένεται να ωφεληθούν σημαντικά συγκαταλέγεται και ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο και το κρασί, αποκτούν πρόσβαση σε μια αγορά όπου η μεσαία τάξη αυξάνεται σταθερά.

Σήμερα, οι ινδικοί δασμοί στα αγροδιατροφικά προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 36%, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν έως και το 150%. Το 2024, οι αγροδιατροφικές εξαγωγές της Ε.Ε. προς την Ινδία διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,6% του συνολικού αγροδιατροφικού εμπορίου της Ένωσης, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους υψηλούς δασμούς.

Με τη νέα συμφωνία, οι εξαγωγές κρασιού, οι οποίες σήμερα επιβαρύνονται με δασμούς 150%, αναμένεται να δουν τους δασμούς να μειώνονται δραστικά στο εύρος 20%-30%. Τα οινοπνευματώδη ποτά, με δασμούς που φτάνουν επίσης έως το 150%, προβλέπεται να επωφεληθούν από μείωση σε σταθερό επίπεδο 40%, ενώ οι δασμοί στη μπύρα αναμένεται να υποχωρήσουν από 110% σε 50%.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται και η αλλαγή που αφορά στο ελαιόλαδο. Από το 45% στο οποίο ανέρχονται σήμερα οι δασμοί, με την εφαρμογή της συμφωνίας αναμένεται ο μηδενισμός τους, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Με αυτή τη συμφωνία, τα ευρωπαϊκά κρασιά, τα οινοπνευματώδη, η μπύρα, το ελαιόλαδο, τα ζαχαρώδη και άλλα προϊόντα θα απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση στη ραγδαία αναπτυσσόμενη ινδική αγορά», δήλωσε σχετικά και ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων της Ε.Ε., Κριστόφ Χάνσεν. Όπως πρόσθεσε, ευαίσθητοι αγροτικοί τομείς, όπως το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη, εξαιρούνται από την απελευθέρωση, διασφαλίζοντας την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών. «Τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε. διατηρούνται πλήρως και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης», τόνισε.

Στο ελληνικό σκέλος, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλης Γιαννούλης, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι «οποιαδήποτε μείωση δασμών ή κόστους λειτουργεί θετικά για το ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση το ελληνικό ελαιόλαδο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών στις αγορές τρίτων χωρών».

Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι η Ινδία δεν διαθέτει ανεπτυγμένη κουλτούρα κατανάλωσης ελαιολάδου, η συμφωνία ενδέχεται να προσελκύσει ένα νέο, περιορισμένο κοινό με βασικό κριτήριο την τιμή, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου ανέρχονται σε περίπου 45.000 τόνους παγκοσμίως.

Στις προοπτικές που ανοίγει η συμφωνία για τον αμπελοοινικό τομέα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Στέλιος Μπουτάρης.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις ελληνικού κρασιού στην Ινδία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, ωστόσο η συμφωνία και η άνοδος της μεσαίας εισοδηματικής τάξης στη χώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές αποδίδει και στη συμφωνία για απευθείας αεροπορικές πτήσεις, εκτιμώντας ότι τα επόμενα χρόνια θα διαμορφωθεί μια σταθερή και θετική σχέση Ελλάδας - Ινδίας, καθώς οι επισκέπτες της ασιατικής χώρας θα έρθουν σε επαφή με τα ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα της χώρα μας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η μείωση των δασμών στο κρασί από το 150% στο 75%, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης έως και το 20% σε βάθος χρόνου.

Τέλος, στο πλαίσιο διερεύνησης της αγοράς, ο κ. Μπουτάρης ανέφερε ότι εξετάζεται η συμμετοχή της εταιρείας "Κυρ-Γιάννη" στην έκθεση ProWine India, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μουμπάι. Όπως σημείωσε τέλος "μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ινδική αγορά λόγω των υψηλών δασμών, ωστόσο πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει".

ΑΠΕ-ΜΠΕ