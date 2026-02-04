Πληθωρισμός: Μειώνεται σταδιακά στην Ευρώπη, ανοδικά κινείται στην Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, μειωμένος από 2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).

Αντίθετα από όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 2,8% τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 2,6%.

Τον Ιανουάριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία (4,2%) και η Κροατία (3,6%). Ακολουθούν η Ελλάδα και η Λιθουανία με 2,8% και οι δύο.

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφονται στη Γαλλία (0,4%), στη Φινλανδία και στην Ιταλία (1% και οι δύο) και στο Βέλγιο (1,4).

