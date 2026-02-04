Πληθωρισμός: Μειώνεται σταδιακά στην Ευρώπη, ανοδικά κινείται στην Ελλάδα

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).
Αντίθετα από όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 2,8% τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 2,6%.
Τον Ιανουάριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία (4,2%) και η Κροατία (3,6%). Ακολουθούν η Ελλάδα και η Λιθουανία με 2,8% και οι δύο.
Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφονται στη Γαλλία (0,4%), στη Φινλανδία και στην Ιταλία (1% και οι δύο) και στο Βέλγιο (1,4).
