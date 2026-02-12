ΕΑ: Δωρεάν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με θέμα «Κυκλική Οικονομία για Επαγγελματίες Τουρισμού»

Ένα δωρεάν ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Κυκλική Οικονομία για Επαγγελματίες Τουρισμού» διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Όπως αναφέρει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στην ιστοσελίδα του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους και φοιτητές στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και την υλοποίηση δράσεων κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν εργαλεία, ευκαιρίες χρηματοδότησης, δυνατότητες πιστοποίησης, καθώς και βέλτιστες πρακτικές πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο πιο κυκλικές και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης (webinars) και ασύγχρονης (βιντεοσκοπημένα e-courses) διδασκαλίας.

Τα συμμετέχοντα άτομα θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτησή εδώ: https://forms.gle/Xb9HKviDfW1WNv4y5

Για την εγγραφή απαιτείται να δηλωθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 Φεβρουαρίου και η διάρκεια του προγράμματος είναι: 18/2/2026 - 1/4/2026 για 13 ώρες παρακολούθησης (6 ώρες σύγχρονης και 7 ώρες ασύγχρονης παρακολούθησης).

ΑΠΕ-ΜΠΕ