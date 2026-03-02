Οι τιμές του πετρελαίου απογειώνονται (ως και +13%), πλησιάζουν ή ξεπερνούν τα 80 δολάρια το βαρέλι

Περί τη 01:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 9,90%, φθάνοντας τα 80,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την έναρξη των συναλλαγών σημείωνε άνοδο ως και κατά 13%. Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε παράλληλα άνοδο 8,25%, στα 72,55 δολάρια.
Η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για καιρό, εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου: ήδη δεν χωράει σύγκριση με τα 61 δολάρια όπου βρισκόταν στην αρχή της χρονιάς.
Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Χουρμούζ --από όπου διέρχεται περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως-- πλέον απειλούνται.
ΑΠΕ-ΜΠΕ