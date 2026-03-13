Συντάξεις Απριλίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου θα γίνει η πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από τον e-efka η πληρωμές τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις θα πραγματοποιηθεί ως εξής: