Σ. Παπανικολάου, Γεν. Δ/τρια ΕΝΕΑΠ: Πιέσεις σε αγορά, οικονομία και καταναλωτή από υπερφορολόγηση αποσταγμάτων

Η υψηλή φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη λειτουργία της αγοράς αποσταγμάτων στην Ελλάδα.

Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο από το 55% της τελικής τιμής ενός αποστάγματος να αντιστοιχεί σε φόρους, ο κλάδος λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο φορολογικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σοφίκα Παπανικολάου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), η μεγάλη φορολογική απόκλιση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με γειτονικές αγορές, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της νόμιμης αγοράς και δημιουργεί κίνητρα για την ανάπτυξη παράνομων διαύλων εμπορίου.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος των αποσταγμάτων διατηρεί σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η δραστηριότητά του εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από την παραγωγή και τη μεταποίηση έως το εμπόριο, τα logistics, την εστίαση και τον τουρισμό. Πρόκειται για μια εκτεταμένη αλυσίδα αξίας που στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και συνδέεται άμεσα με βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η φιλοξενία και η τουριστική δραστηριότητα.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ενδείξεις ενίσχυσης της παραγωγής ελληνικών αποσταγμάτων, ενώ οι εξαγωγές παρουσιάζουν ανοδική πορεία, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία των ελληνικών προϊόντων. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση, αντανακλώντας τόσο τη μείωση της κατανάλωσης όσο και τις διαρθρωτικές επιπτώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για το φορολογικό καθεστώς των αποσταγμάτων επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον κλάδο να θέτει ζήτημα προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της Σοφίκας Παπανικολάου, Γενικής Διευθύντριας της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ) στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την Μαρία Τσιβγέλη:

ΕΡ: Ποια είναι η συνεισφορά του κλάδου των αποσταγμάτων στην εθνική οικονομία και τα δημόσια έσοδα;

ΑΠ: Ο κλάδος των αποσταγμάτων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, καθώς δεν αφορά μόνο την παραγωγή ενός προϊόντος αλλά μια ολόκληρη οικονομική αλυσίδα που εκτείνεται από την παραγωγή και τη διανομή μέχρι την εστίαση και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση της εφοδιαστικής αλυσίδας των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 2,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πρόκειται για έναν κλάδο με ιδιαίτερα υψηλή φορολογική επιβάρυνση, καθώς περισσότερο από το 55% της τελικής τιμής ενός αποστάγματος αντιστοιχεί σε φόρους. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος συμβάλλει σημαντικά στα δημόσια έσοδα μέσω της φορολογίας (ΕΦΚ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και εισφορών) με τη συνολική συνεισφορά να εκτιμάται σε 622 εκατ. ευρώ (2024). Στο σημείο αυτό αξίζει επίσης να τονισθεί και η συνεισφορά στην οικονομία της ελληνικής περιφέρειας καθώς το 68% της παραγωγής αποσταγμάτων συγκεντρώνεται σε ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι η ανατ. Μακεδονία & Θράκη, τα νησιά του ανατ. Αιγαίου και η Θεσσαλία.

ΕΡ: Ποια είναι η συνολική επίπτωση του κλάδου στην εφοδιαστική αλυσίδα και πόσους εργαζόμενους απασχολεί;

ΑΠ: Πίσω από κάθε φιάλη αποστάγματος βρίσκεται μια μεγάλη αλυσίδα επιχειρήσεων και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, sτη μεταποίηση, το εμπόριο, τα logistics αλλά και τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας. Περισσότερες από 104 χιλ. επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν την εμπορία αλκοολούχων ποτών στη δραστηριότητά τους, ενώ 37 χιλ. από αυτές εντάσσονται στον στενό πυρήνα εμπορίας ποτών.

Η αλυσίδα αξίας των αποσταγμάτων υποστηρίζει περισσότερες από 73.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία του κλάδου για την απασχόληση και τη λειτουργία βασικών τομέων της οικονομίας, όπως η εστίαση και ο τουρισμός.

ΕΡ: Πώς διαμορφώθηκε η παραγωγή αποσταγμάτων αλλά και η κατανάλωση τα τελευταία έτη;

ΑΠ: H εγχώρια παραγωγή αποσταγμάτων δυναμώνει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, το 2024 η καταγεγραμμένη παραγωγή έφτασε τα 56 εκατομμύρια λίτρα τελικού προϊόντος, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 8,4% οι εξαγωγές ελληνικών αποσταγμάτων. Την ίδια στιγμή, η εγχώρια κατανάλωση εμφανίζει διαφορετική εικόνα σε μακροχρόνια βάση. Σε σχέση με το 2009 έχει μειωθεί σημαντικά (5,1 εκατ. 9λιτρα κιβ. το 2025 έναντι 7,9 εκατ. κιβ.), κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων στα αλκοολούχα ποτά. Μετά τη σημαντική πτώση που καταγράφηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, η αγορά έχει σταθεροποιηθεί με ελαφρά πτωτικές τάσεις το 2024/2025. Οι πωλήσεις αποσταγμάτων έχουν ανακτήσει μόλις το 64% των επιπέδων του 2009.

ΕΡ: Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο συντελεστή ΕΦΚ αποσταγμάτων στην ΕΕ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπερφορολόγησης και ποια είναι η πρόταση της Ένωσης;

ΑΠ: Σήμερα η Ελλάδα εφαρμόζει τον υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα αποστάγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης και τον 6ο υψηλότερο σε απόλυτες τιμές. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα του ευρωπαϊκού νότου όπου ο συντελεστής ΕΦΚ υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγορά, στην οικονομία και τον καταναλωτή.

Η υψηλή φορολογία, με την Ελλάδα να εφαρμόζει 4,5 φορές υψηλότερο συντελεστή ΕΦΚ σε σύγκριση με άμεσα γειτονικές χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Β. Μακεδονία), πρακτικά τροφοδοτεί το παράνομο διασυνοριακό εμπόριο. Η ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου στερεί δημόσια έσοδα και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων. Επίσης, η διακίνηση μη ελεγχόμενων προϊόντων αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στις αρνητικές επιπτώσεις της υπερφορολόγησης μπορούμε ακόμα να προσθέσουμε ότι επιβαρύνει το τελικό κόστος για τον καταναλωτή, ενώ φέρει σε δυσμενή θέση τη χώρα μας σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς στον τουρισμό (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρος) όπου εφαρμόζονται σημαντικά χαμηλότεροι συντελεστές.

Για τον λόγο αυτό, η θέση της ΕΝΕΑΠ είναι ένα πιο ισορροπημένο και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, με προσαρμογή του ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Euro1930/100λιτρο αιθυλικής αλκοόλης έναντι Euro2548 που ισχύει σήμερα). Αυτή είναι μια επιλογή δημοσιονομικά ουδέτερη ή και θετική. Όπως προκύπτει από μετριοπαθείς εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ (2026), οι απώλειες εσόδων από τον μειωμένο ΦΠΑ θα αναπληρωθούν από τη διεύρυνση των πωλήσεων και την ενσωμάτωση στη νόμιμη αγορά σημαντικού όγκου πωλήσεων που σήμερα διαφεύγει της φορολογίας,

ΕΡ: Ποια θα είναι τα οφέλη στην εθνική οικονομία από τη μείωση του ΕΦΚ στα αποστάγματα;

ΑΠ: Μια πιο ισορροπημένη φορολογική πολιτική θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία, γεγονός που αναδεικνύεται και στη μελέτη του ΙΟΒΕ. Όπως εκτιμάται, η προσαρμογή του ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Euro1930/100λιτρο αιθυλικής αλκοόλης) θα οδηγούσε σε αύξηση των νόμιμων πωλήσεων κατά περίπου 8,3%, σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά περίπου 180 εκατ. ευρώ και στη δημιουργία περισσότερων από 13.000 θέσεων εργασίας.

Είναι κρίσιμο να υπογραμμίσουμε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν στοχεύει στην αύξηση της κατανάλωσης, αλλά στην ενίσχυση της νόμιμης αγοράς και στον περιορισμό της παραοικονομίας. Με άλλα λόγια, μια πιο ισορροπημένη φορολογία μπορεί να μεταφέρει δραστηριότητα από το παράνομο στο νόμιμο εμπόριο, ενισχύοντας τελικά και τη φορολογική βάση, τα δημόσια έσοδα και την εργασία.

ΕΡ: Το παράνομο εμπόριο ποτών συνεχίζει να πλήττει τον κλάδο. Ποια είναι η θέση της ΕΝΕΑΠ και ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε απαραίτητες;

ΑΠ: Πράγματι, το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την αγορά, τα δημόσια έσοδα αλλά και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι 10-20% της κατανάλωσης στη χώρα αφορά παράνομα προϊόντα ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από 6 εκατομμύρια φιάλες εκτιμάται ότι διακινούνται κάθε χρόνο - κυρίως διασυνοριακά - χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων. Οι συνολικές απώλειες για το Δημόσιο προσεγγίζουν μέχρι και τα 72 εκατ. ευρώ ετησίως (ΕΦΚ και ΦΠΑ).

Είναι γεγονός που υπάρχει σημαντική πρόοδος και επιτυχίες από τις διωκτικές αρχές στην αντιμετώπιση των δικτύων παράνομης διακίνησης. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να αντιμετωπιστεί ο βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί το φαινόμενο: Η υπερβολικά υψηλή φορολογία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διασυνοριακό παράνομο εμπόριο, κατανοούμε ότι η τεράστια φορολογική απόκλιση που υπάρχει για τα αποστάγματα σε σχέση με γειτονικές χώρες αποτελεί ακούσια πριμοδότηση στο παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών - το οποίο, βέβαια, συχνά εντάσσεται μέσασε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραβατικών ή/και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αξίζει να πούμε ότι και οι ίδιες οι διωκτικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η υπερφορολόγηση αποτελεί βασικό κίνητρο πίσω από το παράνομο εμπόριο.

ΕΡ: Ποια είναι η θέση αλλά και οι δράσεις της ΕΝΕΑΠ στο πλαίσιο της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ;

ΑΠ: Η υπεύθυνη κατανάλωση αποτελεί βασική αρχή για τον κλάδο. Τα αλκοολούχα ποτά απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και η κατανάλωσή τους πρέπει να είναι μετρημένη και υπεύθυνη. Αυτή η θετική κουλτούρα σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να καλλιεργηθεί στην κοινωνία μακροπρόθεσμα μόνο με την εκπαίδευση. Και σε μια τέτοια προσπάθεια, η συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΕΑΠ συμπράττει με την Πολιτεία και κοινωνικούς φορείς, υλοποιώντας πρωτοποριακές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης. Από το 2024, η ΕΝΕΑΠ και το Υπουργείο συνυπογράφουν την εκστρατεία Rethink Drink η οποία στοχεύει κυρίως στην ενημέρωση των νέων ενηλίκων για την υπεύθυνη κατανάλωση. Παράλληλα, η Ένωση συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου υπεύθυνης επικοινωνίας των αλκοολούχων ποτών. Το 2024 συνυπογράψαμε, μαζί με τους φορείς του κλάδου και την αγορά επικοινωνίας, τις επικαιροποιημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπεύθυνης Επικοινωνίας και Marketing, που καλύπτουν τόσο τα παραδοσιακά μέσα όσο και τα ψηφιακά κανάλια και τα social media. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες έχουν συνταχθεί με γνώμονα την προβολή προτύπων υπεύθυνης κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών και δεσμεύουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου σε όλο των φάσμα των διαφημιστικών και προωθητικών τους ενεργειών, ενώ εποπτεύονται από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουμε σταθερές συνεργασίες με φορείς πρόληψης και ασφάλειας, όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», με το οποίο συνεργαζόμαστε από το 2010, ενώ υλοποιούμε και εκπαιδευτικές δράσεις υπεύθυνου σερβιρίσματος για επαγγελματίες της εστίασης. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις υπεύθυνης κατανάλωσης της ΕΝΕΑΠ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ειδική ιστοσελίδα www.apolafste.ypefthina.gr

ΑΠΕ