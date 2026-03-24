ΤτΕ: Αυξήθηκαν κατά 58,4% τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 33,3% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 8,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 55,6% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 61,8% (Ιανουάριος 2026: 246,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2025: 152,4 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 46,1% (Ιανουάριος 2026: 194,5 εκατ. ευρώ) όσο και από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 170% στα 29,7 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον ίδιο μήνα κατέγραψε αύξηση κατά 33,3% και διαμορφώθηκε σε 1,094 εκατομμύρια τουρίστες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 87,4%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 44,6% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 23,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 452,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 31,8%, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 169,4% και διαμορφώθηκε σε 94,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 6,0% και διαμορφώθηκε σε 89,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που μειώθηκε κατά 6,9% σε 21,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 5,2% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 48,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 14,5% και διαμορφώθηκε σε 65,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 37,7% και διαμορφώθηκε σε 66,7 χιλ. ταξιδιώτες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ