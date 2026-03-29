Οι νέοι μισθοί από 1η Απριλίου σε ιδιωτικό και δημόσιο - Πόσα θα παίρνουν νέοι από 25-30 ετών (Βίντεο)

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με το ποσό να διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 40 ευρώ ή 4,55%.

Πρόκειται για μια παρέμβαση με ευρύ αποτύπωμα στην αγορά εργασίας, η οποία, πέρα από την ονομαστική αύξηση, συνοδεύεται από αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης που επηρεάζουν άμεσα το τελικό καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.

