Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Ποιοι θα πάρουν επιδότηση (Βίντεο)

Ανοίγει αύριο, Μ. Δευτέρα, η πλατφόρμα του fuel pass στη βενζίνη, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανάρτηση μηνύματός του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το fuel pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (το λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

