Τριήμερο εκδηλώσεων από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα «Συγγραφείς στο αίθριο» διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου, στο αίθριο της Βιβλιοθήκης, στον 4ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου.

Το αναγνωστικό κοινό της περιοχής θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει και να παρακολουθήσει τρεις καταξιωμένους Ελληνες συγγραφείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα νέα τους βιβλία.

Η αρχή θα γίνει την Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ., με την παρουσίαση του βιβλίου «Σενιορίτα» της Ερσης Σωτηροπούλου (Εκδόσεις Πατάκη). Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Φωτεινή Βασιλοπούλου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Σταυρούλα Νικολοπούλου από τη θεατρική ομάδα «Μέθεξη». Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, επίσης στις 8.30 μ.μ., θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Δεκατρία» του Χρήστου Χ. Χωμενίδη (Εκδόσεις Πατάκη). Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Κώστας Γαζούλης, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Εβελυν Σκαρπαλέζου από τη θεατρική ομάδα «Μέθεξη». Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου, την ίδια ώρα, με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο γαλανόσκυλος» του Απόστολου Δοξιάδη (Εκδόσεις Ψυχογιός). Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η φιλόλογος Έφη Πράτη, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η εκπαιδευτικός μουσικής Πάρρυ Λουμίτη. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι συγγραφείς θα συνομιλήσουν με τους παρευρισκόμενους και θα υπογράψουν αντίτυπα των βιβλίων τους.