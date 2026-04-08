ΕΦΚΑ: Κάτω από τις 14.000 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, κάτω από 30.000 οι επικουρικές (Βίντεο)

Η κ. Βρύνα αναφέρθηκε στις συντάξεις, τις κύριες και τις επικουρικές αλλά και για τις παραγραφές χρεών.

Αναφορικά με το πρωτοσέλιδο της εφ. ΤΑ ΝΕΑ με τίτλο «Παραγραφή χρεών στο μισό διάστημα» και το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ηλία Γεωργάκη, η κ. Βρύνα είπε: «πάντα υπάρχουν οι συζητήσεις που σκοπό και στόχο έχουν να βοηθήσουν τους οφειλέτες. Όμως αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο δεν έχω εγώ τουλάχιστον να πω. Είναι κάτι που θεωρώ θα το ανακοινώσει η υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως. Όμως να πούμε το εξής: Ότι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ήρθε, η υπουργός ήδη έχει φέρει ρυθμίσεις που έρχονται να βοηθήσουν υποστηρικτικά. Επειδή το επιτόκιο που αυξάνεται ήταν συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γίνεται πάγωμα μέχρι το 2027 στους οφειλέτες. Ήταν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τώρα έρχεται να ξαναδοθεί παράταση μέχρι το 2027. Έφτανε στο 8 και παραμένει στο 5,5 έτσι όπως ήταν το 2022. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση σήμερα που μιλάμε γιατί βρίσκεται στη Βουλή. Εμπεριέχεται και έχει φέρει η υπουργός αυτή τη διάταξη που σας ανέφερα».

Για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και πόσες έχουν εκκαθαριστεί: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε κάτω από τις 14.000 κύριες και κάτω από τις 30.000 επικουρικές. Η έκδοση πλέον των συντάξεων γίνεται κάτω από 40 μέρες. Όταν το 2019 θυμάστε γινόταν πάνω από τις 400-500 μέρες. Θέλαμε δύο χρόνια και για να εκδοθεί η σύνταξη. Αν οι συνταξιούχοι φροντίσουν ένα χρόνο νωρίτερα να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους φάκελο, η έκδοση μπορεί να γίνει και ειδικά στο δημόσιο, μπορεί να γίνει και σε μια μέρα».

Για τις επικουρικές και αν είναι από δύο ταμεία: «Αυτό έφερε η υπουργός και αυτή τη ρύθμιση στο Πολυνομοσχέδιο που ήρθε τώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο λέμε ότι αν έχεις διαδοχικά από τρία ταμεία, 3-4 ταμεία, εκεί που θα υποβάλεις την αίτηση της επικουρικής σύνταξης. Από εκεί θα βγαίνει και το επικουρικό. Είναι στη διαβούλευση. Πάει προς ψήφιση αμέσως μετά το Πάσχα. Κανονικά όλα τα ταμεία θα υπολογιστούν. Το νέο σύστημα πληροφοριακό, όπου έχουν πλέον μπει μέσα όλα τα στοιχεία, και αντί να περιμένουμε να απαντήσει το ένα ταμείο με το άλλο, εκεί που θα είσαι στο τελευταίο ταμείο, σε αυτό το ταμείο θα βγαίνει πλέον και η επικουρική».