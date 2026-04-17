Πτώση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

H τιμή του πετρελαίου κινήθηκε πτωτικά σήμερα ύστερα από τη χθεσινή του άνοδο, καθώς η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αντιστάθμιζε τις ανησυχίες σχετικά με τη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου λόγω της παράλυσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δέχθηκε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, μια από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν καθώς έχει επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδος», αναβιώνοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της εκεχειρίας στον Λίβανο, που φαίνεται να καθησυχάζει τις αγορές καθώς ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο είναι ένα από τα αιτήματα της Τεχεράνης για να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Γύρω στις 12:30 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 2,41% στα 96,99 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχώρησε κατά 3,03% στα 91,82 δολάρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ