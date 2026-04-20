Αλμα 7% στις τιμές πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία

Οι τιμές του μαύρου χρυσού πλέον απογειώνονται ξανά σήμερα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με αυτή του βαρελιού του WTI να σημειώνει άλμα, αυξανόμενη κατά 7% και πλέον, μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ και καθώς το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί παράλυση στην κίνηση των πλοίων στο στενό του Χορμούζ.