Ο Τζαμουράνης για την προτεινόμενη ρύθμιση των αυτοδιοικητικών εκλογών

“Η προτεινόμενη ρύθμιση με την κατάργηση του παραδοσιακού δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μαζί με τη μείωση του ποσοστού στο 42%+1 ευνοεί, όμως, σκανδαλωδώς τις υπάρχουσες δημοτικές αρχές”: Αυτό τονίζει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης, στην εισήγηση του θέματος “Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανησυχίες και προβληματισμοί”, που φέρνει για συζήτηση σήμερα Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 7 το απόγευμα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζαμουράνης σημειώνει: “Η προτεινόμενη ρύθμιση με την κατάργηση του παραδοσιακού δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μαζί με τη μείωση του ποσοστού στο 42%+1 ευνοεί, όμως, σκανδαλωδώς τις υπάρχουσες δημοτικές αρχές. Ταυτόχρονα η επιχείρηση κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών αποτελεί μια ωμή υποβάθμιση της δημοκρατικής διαδικασίας και της λαϊκής κυριαρχίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εισαγωγή ενός τεχνητού συστήματος ταυτόχρονης δήλωσης πρώτης και δεύτερης προτίμησης στο ίδιο ψηφοδέλτιο στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα της συνειδητής καθαρής επιλογής και μετατρέπει την κάλπη σε μαθηματικό γρίφο.

Η ανάδειξη δημάρχων ή περιφερειαρχών μέσω ‘δευτερογενών’ ψήφων παράγει αρχές με ισχνή δημοκρατική νομιμοποίηση, που δεν θα εκφράζουν την πραγματική πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας.

Η κατάργηση του β’ γύρου δεν γίνεται για λόγους ‘ταχύτητας’ ή ‘κόστους’, αλλά για να αποφευχθούν οι ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και η κριτική στάση των πολιτών απέναντι στους εκλεκτούς της κεντρικής εξουσίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση μαζί με τη μείωση του ποσοστού στο 42%+1 φυσικά ευνοεί σκανδαλωδώς τις υπάρχουσες δημοτικές αρχές”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας “να εκφράσει την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ζητώντας: Την θεσμική θωράκιση, αυτονομία και αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την οικονομική της αυτοδυναμία μέσω της φορολογικής αποκέντρωσης και την επαρκή χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη λογοδοσία κι ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των ΟΤΑ., Επαρκή στελέχωση των ΟΤΑ με αξιοκρατία και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να παρέχουν σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στην κοινωνία”.

* Θέμα με τίτλο “Πρόταση για έκφραση αντίθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτα;ς στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έχει καταθέσει για συζήτηση κι έγκριση, στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου και ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος.