Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι και πότε θα πάρουν 150 ευρώ (Βίντεο)

Μέτρο στήριξης στις οικογένειες με παιδιά ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 22/4 με φόντο την ακρίβεια σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το μέτρο αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με τέκνα και περιλαμβάνει έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο.

Τα ποσά θα πιστωθούν σύμφωνα με το reader αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Παραδείγματα για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά