Η ΕΕ πουλάει σε ευρώ, αλλά αγοράζει σε δολάρια

Το ευρώ ήταν το πλέον χρησιμοποιούμενο νόμισμα στις εξωκοινοτικές εξαγωγές πρωτογενών αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, καλύπτοντας μερίδιο 62,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Στις εισαγωγές, ωστόσο, η εικόνα είναι λιγότερο κολακευτική για το ενιαίο νόμισμα, καθώς στα πρωτογενή αγαθά κερδίζει οριακά τη μάχη με το δολάριο ΗΠΑ (47,4% έναντι 45,0%), στα μεταποιημένα μένει στη δεύτερη θέση, ενώ στα πετρελαϊκά προϊόντα το δολάριο διατηρεί σχεδόν απόλυτη κυριαρχία.

Προβάδισμα του ευρώ στις εξαγωγές

Στις εξωκοινοτικές εξαγωγές πρωτογενών αγαθών, το ευρώ συγκέντρωσε το 62,2% των συναλλαγών, αφήνοντας στο δολάριο μερίδιο 22,9%, στα υπόλοιπα νομίσματα κρατών μελών της ΕΕ 2,5% και στα νομίσματα τρίτων χωρών 12,1%. Στα μεταποιημένα προϊόντα, το ευρώ διατήρησε σαφές προβάδισμα με 50,4%, έναντι 32,4% του δολαρίου, ενώ τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα έμειναν στο 1,8% και τα νομίσματα τρίτων χωρών στο 15,2%.

Διαφορετική, εντούτοις, η εικόνα στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς εκεί το δολάριο επιστρέφει με 70,1% και το ευρώ περιορίζεται σε λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των συναλλαγών (27,5%).

Επίμονη σκιά του δολαρίου στις εισαγωγές

Στις εξωκοινοτικές εισαγωγές πρωτογενών αγαθών, εξαιρουμένου του πετρελαίου, το ευρώ προηγείται οριακά με 47,4%, ακολουθούμενο πολύ κοντά από το δολάριο ΗΠΑ με 45,0%. Τα υπόλοιπα νομίσματα της ΕΕ καλύπτουν το 1,7% και τα νομίσματα τρίτων χωρών το 5,3%.

Στις εισαγωγές μεταποιημένων αγαθών η εικόνα αντιστρέφεται οριακά. Το δολάριο προηγείται με 46,2%, έναντι 43,3% του ευρώ, ενώ τα άλλα νομίσματα της ΕΕ μένουν στο 1,7% και τα νομίσματα τρίτων χωρών στο 8,5%.

Ωστόσο, αναφορικά με το πετρέλαιο, σχεδόν εννέα στις δέκα εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων (το 86,7%) τιμολογήθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ, αφήνοντας στο ευρώ μερίδιο μόλις 12,9%, και στα υπόλοιπα νομίσματα συνολικά λιγότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα (0,2% τα ευρωπαϊκά, 0,1% τα τρίτων χωρών).

