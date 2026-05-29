ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της 2Κ/2024 για 478 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2Κ/2024 για την πλήρωση μεταξύ άλλων, 478 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην προκήρυξη.

Τα αποτελέσματα είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

