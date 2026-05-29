Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών».

Η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, από τις 11:00 έως τις 15:00, οπότε και η νέα υπηρεσία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο αναβαθμισμένο πληροφοριακό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή διακοπή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα, η πληρότητα, η ακεραιότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών, καθώς και η περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Η διοίκηση του φορέα ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, το οποίο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και ενίσχυσης της ποιότητας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ