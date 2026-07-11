Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι εκπτώσεις – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, καθώς ο κόσμος ψωνίζει πλέον στοχευμένα και όχι παρορμητικά.

«Οι εκπτώσεις σαν θεσμός κάθε χρόνο φαίνεται να υποχωρεί, γιατί από τη στιγμή που έχουν απελευθερωθεί οι προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, άρα ο καταναλωτής μπορεί να βρει χαμηλότερη τιμή όλο τον χρόνο. Υπάρχει και αυτός ο ισχυρός ανταγωνισμός που βλέπουμε στην αγορά. Είναι επόμενο βέβαια να μην υπάρχει αυτή η προσδοκία την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, και συμπλήρωσε:

"Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Κυριακή, για κάποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά, όσοι το επιθυμούν, για κάποιες κεντρικές αγορές. Από κει και πέρα, ο κόσμος σίγουρα σημαδεύει τις εκπτώσεις γιατί προσπαθεί πάντα να βρει τη χαμηλότερη τιμή".