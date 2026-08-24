Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 26 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.319.958.516,21 ευρώ σε 2.628.753 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026,
- στις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026 και
- από τις 24 έως και τις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ