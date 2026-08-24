Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου

Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.325.802 δικαιούχους, από σήμερα 24 έως τις 28 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 26 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.319.958.516,21 ευρώ σε 2.628.753 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026,

- στις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026 και

- από τις 24 έως και τις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ