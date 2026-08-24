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Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026 08:47

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου

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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 28 Αυγούστου

Navarino Agora

Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.325.802 δικαιούχους, από σήμερα 24 έως τις 28 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 26 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.319.958.516,21 ευρώ σε 2.628.753 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026,

- στις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.113.745.181,57 ευρώ σε 1.652.849 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2026 και

- από τις 24 έως και τις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Οικονομία
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