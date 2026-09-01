90ή ΔΕΘ: Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες - Τιμώμενη Χώρα Ιαπωνία - Έκθεση-αφιέρωμα «ΔΕΘ 100 χρόνια Μέλλον»

11 θεματικές ενότητες, πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων - 5 με 13 Σεπτεμβρίου η μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης

Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση-αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η επετειακή 90ή ΔΕΘ, που θα δώσει τον παλμό της για εννέα ημέρες στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση έχει για πρώτη φορά ως Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία. Το ελληνικό και διεθνές κοινό θα εξερευνήσει το ιαπωνικό «σύμπαν» στο Περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τ.μ., με 25 εταιρείες και φορείς, μέσα από τη φιλοσοφία του TAKUMI, δηλαδή του τεχνίτη. Η φιλοσοφία αυτή αντιπροσωπεύει τη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης και βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Στο περίπτερο της Ιαπωνίας θα παρουσιαστούν δράσεις που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβάνοντας την αυτοκίνηση, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την υγεία, τις ενεργειακές και κλιματικές λύσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία, την παραγωγή, τις ασφαλίσεις, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών που θα απαρτίζουν την ιαπωνική συμμετοχή είναι οι Astellas, Daiichi Sankyo, Daikin, Fujifilm, H.I.S. Dream Travel, Interwater (αντιπρόσωπος της Toray), JTI Hellas, Efthymiadis Agrotechnologies, Konica Minolta, Mitsubishi Electric, Moro Technology Corporation, Nic. J. Theocarakis (αντιπρόσωπος των Nissan και Suzuki Marine), Petros Petropoulos Group (αντιπρόσωπος της Isuzu), Saracakis Group (αντιπρόσωπος της Honda Mortors), Syngelidis Group (αντιπρόσωπος της Mazda), Takeda, Toyota Hellas and Weathernews, καθώς και ο Japan National Tourism Organization, η Japan-Greece Society και το Επίτιμο Προξενείο της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη.

Για την καλύτερη ανάδειξη της ιαπωνικής κουλτούρας, ανάπτυξης και τεχνολογικής εξέλιξης, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 40 εκδηλώσεις. Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, παραστάσεις ιαπωνικών τυμπάνων Taiko, συναυλίες σαμισέν, επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χορών, καθώς και αφιερώματα στα anime, τα manga και το cosplay. Στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει εστιατόριο με ασιατικές γεύσεις υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival, προσφέροντας τέσσερα διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού. Μάλιστα, προς τιμήν της συμμετοχής της Ιαπωνίας, αλλά και της ανάδειξης της 90ής ΔΕΘ, η Θεσσαλονίκη στολίστηκε με ελληνοϊαπωνικά σύμβολα.

Στο επίκεντρο του εορτασμού για την επέτειο των 100 χρόνων από την 1η διοργάνωση της ΔΕΘ, βρίσκεται η ειδικά σχεδιασμένη έκθεση με τίτλο «ΔΕΘ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΛΟΝ». Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MOMus, η οποία στεγάζεται στους χώρους του εντός της ΔΕΘ με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες. Μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό, ιστορικά τεκμήρια, σπάνιες φωτογραφίες και σύγχρονες οπτικοακουστικές προβολές, η μουσειολογική αυτή έκθεση αναδεικνύει τις πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία του θεσμού και τη διαχρονική του σχέση με την τεχνολογική πρόοδο. Την επέτειο των 100 ετών τιμούν και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, που προχωρούν στην έκδοση σχετικού αναμνηστικού γραμματοσήμου, το οποίο θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

Η 90ή ΔΕΘ αναπτύσσεται σε 11 διακριτές θεματικές ενότητες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύγχρονης παραγωγής και υπηρεσιών. Στην ενότητα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα» φιλοξενούνται 41 Επιμελητήρια και 320 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Στις «Γεύσεις από Ελλάδα» παρουσιάζονται προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και τοπικοί συνεταιρισμοί, ενώ η ενότητα «Γαστρονομία και Διατροφή» εστιάζει στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, τα τρόφιμα και τα ποτά.

Ο κλάδος της «Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας» έχει φέτος αξιοσημείωτη εκπροσώπηση με λύσεις θέρμανσης, ψύξης και πράσινων υποδομών. Η ενότητα «Έπιπλα και Οικιακός Εξοπλισμός» προβάλλει τις νέες τάσεις στο design και τη διακόσμηση. Μια ξεχωριστή προσθήκη της φετινής διοργάνωσης είναι η νέα θεματική ενότητα της «Οικονομίας» στο Περίπτερο 13, η οποία στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια. Στις ενότητες της 90ής ΔΕΘ εντάσσονται και οι «Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί», το αφιέρωμα «Cosmos και Διεθνείς Συμμετοχές», η «Akademia» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο τομέας «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα και τις έξυπνες εφαρμογές, και τέλος οι «Λιανικές Πωλήσεις» καταναλωτικών προϊόντων και ειδών δώρου.

Το Περίπτερο 17 θα αποτελέσει έναν ενιαίο κόμβο Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας, όπου σημαντική θέση έχουν και οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ στην 90ή ΔΕΘ συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις καινοτομίες της 90ής ΔΕΘ συγκαταλέγεται η Wellness & Fitness Arena στο Περίπτερο 16, ένας βιωματικός χώρος εστιασμένος στην υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό, με συνεχή δραστηριότητα και τις εννέα ημέρες της διοργάνωσης.

Η επιχειρηματική διάσταση της ΔΕΘ ενισχύεται μέσω του προγράμματος προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων που η ΔΕΘ-HELEXPO συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το δίκτυο Enterprise Europe Network, εστιάζοντας σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία και ο τουρισμός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το πρόγραμμα επιχειρηματικών επαφών με τις συμμετέχουσες ιαπωνικές εταιρείες.

Οι οικογένειες θα βρουν έναν φιλόξενο χώρο στο διαδραστικό πάρκο JuniorLand, απολαμβάνοντας θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και παιχνίδια, ενώ ξεχωριστές δράσεις φιλοξενούνται από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με εργαστήρια εμπνευσμένα από την Ιαπωνία. Την εορταστική ατμόσφαιρα στους υπαίθριους χώρους της έκθεσης θα εμπλουτίζουν καθημερινά Δημοτικές Φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα μέσα από τον «Μουσικό Περίπατο», ενώ τα βράδια της 90ής ΔΕΘ θα γεμίζουν μουσική στα Music Events Live κάτω από το εμβληματικό Τόξο της Έκθεσης, με τις συναυλίες να ξεκινούν καθημερινά στις 21:30.

Για τις ανάγκες της 90ής ΔΕΘ, το Μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.



Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Στους παράγοντες που καθιστούν τη φετινή, 90ή ΔΕΘ ξεχωριστή για τη ΔΕΘ-HELEXPO αναφέρθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης. Ειδικότερα, έκανε λόγο για τη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας, τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926, αλλά και το σχέδιο της ανάπλασης της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO που περνά από τη φάση του οράματος σε αυτή της υλοποίησης. «Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ του 1926, όταν ο οραματιστής Νικόλαος Γερμανός είδε την πρωτοπόρα για την εποχή ιδέα του να παίρνει σάρκα και οστά. Κανείς δεν φανταζόταν τότε πως η ΔΕΘ θα συνέχιζε 100 χρόνια μετά να παραμένει παρούσα στην επιχειρηματική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όλης της χώρας, έχοντας μάλιστα αποτελέσει διαχρονικά εφαλτήριο καινοτομίας και εξωστρέφειας σε κάθε εποχή.

Αυτή την επέτειο τιμούμε στην 90ή διοργάνωση, όχι όμως με το βλέμμα μας στραμμένο στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον» σημείωσε. Τόνισε δε πως χρέος της διοίκησης της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι η ΔΕΘ θα συνεχίσει να έχει θέση στο μέλλον. «Θέλουμε τα επόμενα χρόνια, κοιτάζοντας πίσω, στην 90ή ΔΕΘ, να μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση η εταιρεία έκανε ένα άλμα προς το μέλλον της» σημείωσε.

Την έμφαση που δίνει η 90ή ΔΕΘ στο επιχειρηματικό και εμπορικό της αποτύπωμα, ως πρόγευση για τις μελλοντικές διοργανώσεις της ΔΕΘ-HELEXPO, αλλά και για την υψηλού επιπέδου εμπειρία που θέλει να προσφέρει στους εκθέτες, με μια ολοένα και περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους επιχειρηματικούς στόχους του καθενός, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης. Παρουσίασε δε αναλυτικά το περιεχόμενο της φετινής διοργάνωσης, ενώ εκτίμησε πως θα είναι από πλευράς επισκεψιμότητας μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Έκανε επίσης λόγο για τη στρατηγική προπώλησης που εφάρμοσε η ΔΕΘ-HELEXPO για πρώτη φορά, διαθέτοντας από τις αρχές Μαΐου εισιτήρια στην ιδιαίτερα προνομιακή τιμή των 5 ευρώ, η οποία στη συνέχεια διαμορφώθηκε -στην ηλεκτρονική προπώληση- στα 7 ευρώ, τιμή που θα ισχύει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου θα διαμορφωθεί στα 9 ευρώ για ηλεκτρονικές αγορές και στα 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO σημείωσε ότι η εταιρεία έχει διαμορφώσει μια διευρυμένη και συμπεριληπτική τιμολογιακή πολιτική με διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων ώστε η Έκθεση να είναι προσβάσιμη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προβλεφθεί ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων, οικογενειακό εισιτήριο για πολύτεκνες οικογένειες στα 25 ευρώ και εισιτήριο για φοιτητές και ανέργους στα 7 ευρώ, το οποίο όμως θα είναι διαθέσιμο μόνο online.

Στην έννοια του TAKUMI που βρίσκεται στην «καρδιά» του ιαπωνικού περιπτέρου αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Takaaki Nemoto, τονίζοντας ότι εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη και την ενσυναίσθηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου.

Όπως σημείωσε μάλιστα, το πνεύμα αυτό συναντάται σε ολόκληρη την ιαπωνική κοινωνία: στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Ανέφερε επίσης πως η ιστορία της Ελλάδας και της Ιαπωνίας αναδεικνύει την αξία που αποδίδουν στη γνώση, στη δεξιότητα, στη δημιουργικότητα και στη σχέση των ανθρώπων με τον φυσικό κόσμο και το ίδιο το ιαπωνικό περίπτερο έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτή τη σύνδεση.

Τη σημασία της συμμετοχής της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στην 90ή ΔΕΘ υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Γάκης. Μάλιστα, τόνισε πως η Ιαπωνία είναι μια χώρα τόσο μακρινή και τόσο κοντινή την ίδια στιγμή, μέσα από τα εκατομμύρια προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Έκανε επίσης γνωστό ότι το Τμήμα Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης θα καλέσει το κοινό στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ να απολαύσει από τα χέρια γνωστών σεφ ιαπωνικές και ελληνικές γεύσεις που θα «παντρεύονται» με ξεχωριστούς τρόπους.

Στην ευκαιρία που θα δώσει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η 90ή ΔΕΘ για να κάνει τις πρώτες επαφές με σκοπό τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο Τόκιο και την έκθεση Food Japan τον ερχόμενο Μάρτιο αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, κ. Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς. Παράλληλα, τόνισε πως η σχέση ΔΕΘ-Περιφέρειας είναι μια σχέση αγάπης, σεβασμού, αλλά και θεσμικής και διοικητικής υποστήριξης.



«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί διαχρονικά έναν κορυφαίο θεσμό συνάντησης της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας και των ιδεών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εικόνα της χώρας στο μέλλον. Για μία ακόμη χρονιά, η Παπαστράτος, σταθερός αρωγός του θεσμού και της πλέον εμβληματικής διοργάνωσης της πόλης της Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στη ΔΕΘ ως Επίσημος Υποστηρικτής.

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία, καθώς η Έκθεση συμπληρώνει 100 χρόνια από την πρώτη της διοργάνωση, η Παπαστράτος γιορτάζει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ αποτελεί και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα της χώρας προς την Ιαπωνία που τιμούμε τη φετινή χρονιά. Για αυτό και ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην Έκθεση και την πόλη, με τέσσερα περίπτερα και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την οικονομία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνία και την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Μέσα από αυτήν την πολυδιάστατη συμμετοχή μας, και με μήνυμά μας "ΕΔΩ, ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ", εκφράζουμε τη σταθερή μας δέσμευση να εξελισσόμαστε, να συμμετέχουμε ενεργά στον δημόσιο διάλογο και να κοιτάζουμε πάντα μπροστά, στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αύριο» ανέφερε η γενική διευθύντρια Public Affairs της Παπαστράτος, κα Μαρίνα Σπυριδάκη.

Για τη στρατηγική συνεργασία του Politis Group με τη ΔΕΘ, με έναν θεσμό με τον οποίον μοιράζεται κοινές αξίες, εξωστρέφειας, καινοτομίας, ενημέρωσης και πολιτισμού, αλλά και την προοπτική κοινών ευκαιριών ανάπτυξης, μίλησε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Politis Group Digital, κα Δανάη Μπαδογιάννη, η οποία έκανε λόγο για μια ξεχωριστή διοργάνωση.

Τη στήριξη της 90ής ΔΕΘ από όλους υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, μια παράμετρο που θα μας κάνει, όπως είπε, να μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο γεγονός στις 13 Σεπτεμβρίου. Κάλεσε δε τον κόσμο να επισκεφθεί την 90ή ΔΕΘ και στο πρώτο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους Χορηγούς, τους Επίσημους Παρόχους, τους Συνεργάτες και τους Υποστηρικτές της 90ής ΔΕΘ, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την υλοποίηση της φετινής επετειακής διοργάνωσης.

Την 90ή ΔΕΘ στηρίζουν σημαντικοί θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η ΔΕΗ, η AEGEAN Airlines, η NOVA, η LANCOM, η Autohellas Hertz, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η POLITIS GROUP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΕΟΤ, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο Επίσημων Συνεργατών και Χορηγών.

Παράλληλα, σημαντική είναι η συμβολή των Συνεργατών και Χορηγών των επιμέρους δράσεων της 90ής ΔΕΘ, όπως των MUSIC EVENTS, του Destination Japan by ΔΕΘ και του OPEN STAGE AKADEMIA, που ενισχύουν το πολυθεματικό πρόγραμμα και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Κύριοι/Μεγάλοι Χορηγοί & Επίσημοι Πάροχοι

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΔΟΣ, Επίσημη Τράπεζα

ΔΕΗ, Επίσημος Πάροχος Ενέργειας

AEGEAN AIRLINES, Επίσημος Αερομεταφορέας

NOVA, Επίσημος Πάροχος Τηλεπικοινωνιών

LANCOM, Official Data Center / Internet Provider

AUTO HELLAS HERTZ, Επίσημος Πάροχος Μετακινήσεων

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, Επίσημος Υποστηρικτής της 90ης ΔΕΘ

POLITIS GROUP, Χρυσός Χορηγός της 90ής ΔΕΘ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Επίσημος Συνεργάτης της 90ής ΔΕΘ

ΕΟΤ, Επίσημος Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

Επίσημοι Συνεργάτες & Χορηγοί

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO (LAFARGE), μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Συνεργάτης της 90ής ΔΕΘ

ODYSSEY CYBER SECURITY, Συνεργάτης Κυβερνοασφάλειας

ΤΑΥΦΕ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, Επίσημος Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ιατρικός Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

ΟΔΑΠ – Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Επίσημος Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Επίσημος Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

GS1 ASSOCIATION GREECE, Επίσημος Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

ΕΟΠΑΕ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, Επίσημος Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

ICAP CRIF, Επίσημος Συνεργάτης της 90ής ΔΕΘ

McCain Hellas, Χορηγός 90ής ΔΕΘ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Χορηγός 90ής ΔΕΘ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ

OPHTHALMON SA, Συνεργάτης 90ής ΔΕΘ





Συναυλίες - MUSIC EVENTS

Οι Χορηγοί και Συνεργάτες είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΔΟΣ, Επίσημη Τράπεζα

ΔΕΗ, Επίσημος Πάροχος Ενέργειας

AEGEAN AIRLINES, Επίσημος Αερομεταφορέας

NOVA, Επίσημος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος

TAXIWAY, Επίσημος Συνεργάτης Ασφαλών Μετακινήσεων

CAPSIS HOTELS, Επίσημος Συνεργάτης Φιλοξενίας