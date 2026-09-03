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Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2026 12:30

Κίνδυνος για ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία απο το ράλι διαρκείας στο πετρέλαιο

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Κίνδυνος για ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία απο το ράλι διαρκείας στο πετρέλαιο

Navarino Agora

Το ράλι διαρκείας στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πλέον πάνω από τα 95-96 δολάρια το βαρέλι, συνιστά μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, καθώς κινδυνεύει να πυροδοτήσει ένα νέο, ανεξέλεγκτο κύμα στασιμοπληθωρισμού.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και ο πολύμηνος μερικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ έχουν θέσει σε κίνδυνο ή υπό καθεστώς κυρώσεων το 43% της παγκόσμιας προσφοράς αργού.

 

Κατηγορία Οικονομία
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