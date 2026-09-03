Κίνδυνος για ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία απο το ράλι διαρκείας στο πετρέλαιο

Το ράλι διαρκείας στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πλέον πάνω από τα 95-96 δολάρια το βαρέλι, συνιστά μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, καθώς κινδυνεύει να πυροδοτήσει ένα νέο, ανεξέλεγκτο κύμα στασιμοπληθωρισμού.