Επίδομα Παιδιού: Kλείνει η πλατφόρμα – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σε προσωρινή αναστολή τίθεται από σήμερα στις 18:00 η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού Α21.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο για νέες αιτήσεις ή για επεξεργασία ήδη υποβληθεισών αιτήσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η διακοπή συνδέεται με τη διαδικασία εκκαθάρισης της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού. Η πλατφόρμα θα παραμείνει προσωρινά κλειστή έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της συγκεκριμένης πληρωμής, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος Α21 έχουν ως εξής:

Η τέταρτη δόση, η οποία αφορά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η πέμπτη δόση, που αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Η έκτη και τελευταία δόση για το 2026 αναμένεται να καταβληθεί το διάστημα από 18 έως 24 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά το ύψος του επιδόματος, για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό διαμορφώνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και μετά το ποσό της καταβολής διπλασιάζεται.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή των χρημάτων αναδρομικά στην περίπτωση που οι γονείς καθυστερήσουν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση για το επίδομα Α21 μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, στη διεύθυνση idika.gr, καθώς και μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

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