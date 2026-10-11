Νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες από 1η Νοεμβρίου - Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος για μισθολογικές διακρίσεις

Πρεμιέρα κάνει την 1η Νοεμβρίου 2026 η εφαρμογή του νέου πλαισίου μισθολογικής διαφάνειας, το οποίο αλλάζει τον τρόπο καθορισμού των αποδοχών, τις διαδικασίες πρόσληψης και τους ελέγχους για ενδεχόμενες μισθολογικές διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξειδικεύονται οι διατάξεις του νόμου 5316/2026 και προκύπτουν νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες και πρόσθετα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Ξεκαθαρίζεται επίσης ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τη μισθολογική τους πολιτική, ποια στοιχεία μπορούν να ζητούν οι εργαζόμενοι και πότε ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ελέγχου.

«Η εφαρμογή, από την 1η Νοεμβρίου, του ν. 5316/2026 για τη μισθολογική διαφάνεια αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας. Η διαφάνεια στις αμοιβές, η ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας και το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις εργασιακές σχέσεις και δημιουργούν πιο καθαρούς κανόνες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» τονίζει ο Γ.Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης. «Η νέα πραγματικότητα απαιτεί σεβασμό στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, χωρίς δυσμενεις διακρίσεις βάσει φύλου ή άλλου λόγου. Αυτό δε σημαίνει ότι οι διαφορές στις απολαβές βάσει απόδοσης παύουν να υφίστανται. Η αξιοκρατία αποτελεί συστατικό στοιχείο του νόμου».

Τι περιλαμβάνει η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος ορίζει τον «οδικό χάρτη» για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του νόμου, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2023/970 ενώ παράλληλα, παρέχει ενδεικτικά εργαλεία και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Νοεμβρίου όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Οι δομές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες εγγράφως, να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, να προβλέπουν διαδικασία αναθεώρησης και να προσδιορίζουν σαφώς τα στοιχεία της αμοιβής κάθε κατηγορίας εργαζομένων.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, προκύπτουν κατόπιν συμφωνίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, εφόσον υφίστανται, και λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τις δεξιότητες, την προσπάθεια, την ευθύνη, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και δυνητικά κάθε άλλον παράγοντα συναφή με τη συγκεκριμένη εργασία ή θέση, όπως ενδεικτικά η αρχαιότητα και οι σχετικές μη τεχνικές δεξιότητες. Όταν ο εργοδότης δεσμεύεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις και τα μισθολογικά κλιμάκια της συλλογικής σύμβασης.

Διαφάνεια πριν από την πρόσληψη

Απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή η χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άμεση ή έμμεση διάκριση με βάση το φύλο στις δημοσιεύσεις, αγγελίες, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισμούς που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Οι υποψήφιοι για απασχόληση δικαιούνται να λαμβάνουν από τον μελλοντικό εργοδότη πριν από την πρώτη συνέντευξη πληροφορίες σχετικά με την αρχική αμοιβή ή το εύρος της, βάσει αντικειμενικών και ουδέτερων ως προς το φύλο κριτηρίων, καθώς και σχετικά με τις εφαρμοζόμενες στη θέση διατάξεις συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ενημέρωση εργαζομένων για τα επίπεδα των αμοιβών

Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής, ανά φύλο, των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Οι πληροφορίες παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο μηνών από το αίτημα. Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν ετησίως το προσωπικό για το δικαίωμα αυτό και τον τρόπο άσκησής του, με τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

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