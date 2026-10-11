Τα κίτρινα τιμολόγια κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Υψηλότερα στις επιλογές των οικιακών καταναλωτών φέρεται να τοποθετούνται πλέον τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος, με το μερίδιο τους να αυξάνει για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στα τέλη Ιουλίου να αντιπροσωπεύουν το 16,03% της αγοράς, ήτοι 951.178 οικιακούς μετρητές.

Αν και το πλήθος των κίτρινων τιμολογίων υπολείπεται σημαντικά έναντι των μπλε και πράσινων τιμολογίων, εντούτοις, η άνοδος τους από μήνα σε μήνα το διάστημα από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, αντικατοπτρίζει την πρόθεση ορισμένων καταναλωτών – μειοψηφικό για την ώρα κομμάτι – να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των αγορών ενέργειας με τα κίτρινα τιμολόγια, κατά τους εξεταζόμενους μήνες, να παρουσιάζουν πιο ανταγωνιστικές τιμές έναντι των άλλων χρωμάτων.

Ως γνωστόν, η κυμαινόμενη τιμολόγηση επιτρέπει στον καταναλωτή να επωφεληθεί των «βυθίσεων» της αγοράς, διατηρώντας βέβαια συνάμα τον κίνδυνο της αντίστροφης πορείας της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω τάση που καταγράφεται την περίοδο από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο ενδεχόμενα να έχει υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική τροχιά που ακολούθησε η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τους αμέσως επόμενους μήνες με την ίδια τάση να παραμένει μέχρι τα σήμερα, μεσούσης μιας ακόμη ενεργειακής κρίσης.

Γιατί «κινητικότητα» στα κίτρινα

Σε κάθε περίπτωση, η έστω και μειοψηφική «στροφή» των καταναλωτών προς τα κίτρινα τιμολόγια επιβεβαιώνει την γενικότερη πρόθεση ή καλύτερα «αγωνία» των καταναλωτών να εντοπίσουν την πλέον συμφέρουσα επιλογή για την τιμολόγηση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τα σκαμπανεβάσματα των αγορών ενέργειας που με την σειρά τους τροφοδοτούνται από το πλήθος των γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων ανά τον πλανήτη με την «πυξίδα» σταθερά να δείχνει προς την έντονη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα των τιμών.

Η διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον σχετικό δείκτη να φτάνει να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών περί τα 75-80 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα έχοντας ξεκινήσει από τα 30-35 ευρώ ανά MWh στις αρχές του έτους. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η γενική εικόνα, ιδίως από μήνα σε μήνα, παρουσιάζει μικρές αλλαγές με την σταθερή τιμολόγηση να παραμένει πρώτη στις επιλογές των καταναλωτών που επιλέγουν είτε να μετακινηθούν σε άλλο προμηθευτή είτε να φύγουν από το σημαντικά ακριβότερο -κατά μέσο όρο- πράσινο, ειδικό τιμολόγιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια κατέγραψαν εκ νέου αύξηση στις χρεώσεις του Οκτωβρίου με την μέση τιμή της αγοράς να διαμορφώνεται στα 23,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 20,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υψηλότερη χρέωση που ανακοινώθηκε ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 30 λεπτά του ευρώ, φτάνοντας τα 34,7 λεπτά έναντι 29,7 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Σε πράσινα και μπλε τιμολόγια το 81% των οικιακών καταναλωτών

Ως προς την υπόλοιπη εικόνα της αγοράς, τα πράσινα τιμολόγια, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, συνεχίζουν να διατηρούν την «μερίδα του λέοντος» με ποσοστό 52,54%, καθιστώντας «ανεπαίσθητη» την μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο.

Το μερίδιο των μπλε τιμολογίων κυμαίνεται στο 31,44% με την υποχώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα να οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι προμηθευτές, υπό το βάρος των επιπτώσεων του πολέμου στο Περσικό Κόλπο και την συνολικότερη «ακρίβεια» στις ενεργειακές αγορές, προτίμησαν να προσαρμόσουν τα σταθερά τιμολόγια εγγύτερα στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, πράγμα που σήμαινε μερική έως και σημαντική – σε ορισμένες περιπτώσεις – άνοδο στις τιμές.

Παρ’ όλα αυτά, η σταθερή τιμολόγηση, όπως προαναφέρθηκε παραμένει υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών με τους τελευταίους να αναγνωρίζουν ότι η μεταβλητότητα και η ρευστότητα ήρθαν για να μείνουν, συνιστούν την νέα «κανονικότητα» των αγορών ενέργειας και επομένως μια σταθερή τιμή μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη «γραμμή άμυνας» απέναντι στις «εκπλήξεις» των αγορών ενέργειας.

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