Ακρίβεια: Πώς διαμορφώνεται η λίστα με τα προϊόντα μειωμένων τιμών – Νέα παρέμβαση έως 25% τα Χριστούγεννα

Συνεχίζεται έως το τέλος Οκτωβρίου η πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με τη λίστα των 1.750 προϊόντων να αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους, με στόχο η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.000 προϊόντα.

Από τα 1.750 προϊόντα της αρχικής λίστας, τα 400 αφορούσαν σχολικά είδη, τα οποία πλέον αποσύρονται, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση της λίστας. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 600 προϊόντα θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου.

«Γιορτές για όλους»: Μειώσεις τιμών έως 25% τα Χριστούγεννα



Προς το τέλος του έτους αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών, με την ονομασία «Γιορτές για όλους». Στόχος είναι να μειωθούν έως και 25% οι τιμές σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης κατά την εορταστική περίοδο.

Την παρέμβαση είχε προαναγγείλει στην ΕΡΤ και στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στη λίστα αναμένεται να περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, όπως κρέας, τυριά, ζυμαρικά, γάλα, αλεύρι, τσουρέκια, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, κρασιά και αναψυκτικά.

Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα καλύψει τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου, από τα μέσα περίπου του μήνα έως το τέλος του έτους.

Το ενεργειακό κόστος και οι πιέσεις στις τιμές

Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες καταβάλλουν προσπάθειες για τη συγκράτηση των τιμών, καθώς το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εμφανίζεται από αρνητικός έως σχεδόν μηδενικός, ανάλογα με την περίοδο αναφοράς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, καθώς σε αρκετά προϊόντα παραμένουν υψηλές οι σωρευτικές αυξήσεις.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο η νέα ενεργειακή κρίση θα επηρεάσει εκ νέου τις τιμές των προϊόντων και το κόστος των βασικών αγαθών.

Έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Εντατικοποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων αναμένεται το επόμενο διάστημα, με τη συνδρομή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να είναι διαθέσιμη νέα ψηφιακή εφαρμογή με την ονομασία «My Καταγγελίες». Μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές θα μπορούν να φωτογραφίζουν προϊόντα για τα οποία θεωρούν ότι έχουν σημειωθεί αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και να αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι.

Στο επίκεντρο και το κόστος θέρμανσης

Πέρα από τις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών, σημαντικό ζήτημα για τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα αποτελεί το κόστος θέρμανσης.

Οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και οι πολεμικές συγκρούσεις δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών της ενέργειας, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου.

Το ζητούμενο είναι οι νέες ενεργειακές πιέσεις να μην οδηγήσουν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές, τόσο στις δαπάνες θέρμανσης όσο και στις καθημερινές αγορές τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών.