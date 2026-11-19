Επαφές με ταξιδιωτικούς οργανισμούς για την αύξηση των τουριστικών ροών από τις σκανδιναβικές χώρες και την αξιοποίηση των αεροπορικών συνδέσεων της Καλαμάτας πραγματοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετέχοντας στη διεθνή τουριστική διοργάνωση Travel News Market 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη.

Η Περιφέρεια συμμετείχε μέσω του Visit Peloponnese, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας, πραγματοποιώντας επαγγελματικές συναντήσεις με ταξιδιωτικούς οργανισμούς, tour operators και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συζητήσεις με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Apollo για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, οι επαφές με τη ROLFS FLYG & BUSS και την AEGEAN επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη οργανωμένων ταξιδιών και στις δυνατότητες αξιοποίησης των αεροπορικών συνδέσεων της Καλαμάτας με τις σκανδιναβικές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Περιφέρεια από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 καταγράφηκαν περίπου 1,4 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών από τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας, χωρίς να περιλαμβάνεται η Δανία.

Η Travel News Market αποτελεί εξειδικευμένη διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων της σκανδιναβικής τουριστικής αγοράς. Στη φετινή, 10η διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις.

Στόχος της Περιφέρειας είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται η πρόσφατη φιλοξενία Φινλανδών δημοσιογράφων στην Πελοπόννησο και το ταξίδι εξοικείωσης στελεχών του δανικού ταξιδιωτικού οργανισμού FDM Travel τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι επιδίωξη της περιφερειακής αρχής είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στη σκανδιναβική αγορά και η διεύρυνση του ενδιαφέροντος για το σύνολο της περιοχής. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία των επαγγελματικών συνεργασιών και της συνεργασίας με τον ΕΟΤ για την αύξηση των επισκεπτών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.