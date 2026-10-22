Στα 111 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent - Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων στην αντλία

Στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent ενώ κοντά σε υψηλά τετραετίας βρίσκεται και το φυσικό αέριο στην ελληνική αγορά, παραμένουν ψηλά οι τιμές στην αντλία, τις τελευταίες ώρες καταγράφουν μία οριακή αποκλιμάκωση αλλά δεν είναι αρκετό.

Το πετρέλαιο Brent κινείται στα 111,1 δολάρια το βαρέλι, με μία τιμή αυξημένη κατά 2% σε σχέση με χθες, μετά την επίθεση με drones στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σαϊμπάχ, που ενέτεινε τις ανησυχίες για περαιτέρω διακοπές στον εφοδιασμό ενέργειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου, ενδέχεται να περιοριστεί από την αύξηση των αποστολών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με τις εξαγωγικές ροές να πλησιάζουν τα προπολεμικά επίπεδα.



Μάλιστα αναμένεται η Ρωσία να παραδώσει και την πρώτη της αποστολή ντίζελ. Παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις οι διεθνείς αναλυτές.

Στο μεταξύ το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 88,5 ευρώ η μεγαβατώρα, λίγο κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, καθώς οι περιορισμένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή και τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων εντείνουν τις ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στην εγχώρια αγορά καταγράφεται οριακή μείωση στις τιμές των καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,18 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ στα 2,13 ευρώ, το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,56 ευρώ το λίτρο και το υγραέριο στα 1,19 ευρώ.

Από την πλευρά τους, τα διυλιστήρια έχουν προαναγγείλει για αύριο με σημαντική μείωση στην αμόλυβδη και μικρές ανατιμήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

Υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.