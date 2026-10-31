Αγροτικό πετρέλαιο: Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία - Έκπτωση έως 50,84 λεπτά το λίτρο

Ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επαγγελματιών αγροτών φέρνει από την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, η διάθεση πετρελαίου κίνησης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) απευθείας κατά την αγορά. Ικανοποιείται έτσι ένα χρόνιο αίτημα των αγροτών, για το οποίο απαιτήθηκαν πολύμηνες προσπάθειες και προετοιμασίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η αλλαγή, πρακτικά, καταργεί την αναμονή και τις καθυστερήσεις για την εκ των υστέρων επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου ντίζελ στους δικαιούχους αγρότες, περιορίζοντας τα κεφάλαια που χρειάζεται να δεσμεύουν οι παραγωγοί για την προμήθεια καυσίμων.

Με το νέο σύστημα και με χρήση της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ, την οποία θα μπορούν να εγκαταστήσουν στο κινητό τους, οι δικαιούχοι αγρότες θα πληρώνουν το πετρέλαιο χωρίς να καταβάλλουν τον ΕΦΚ τη στιγμή της αγοράς.

Ταυτόχρονα οι δικαιούχοι απαλλάσσονται αυτόματα και από τον ΦΠΑ ο οποίος αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο φόρο. Η απαλλαγή αυτή δεν αφορά στο σύνολο του ΦΠΑ της αγοράς καυσίμου, αλλά αποκλειστικά στον ΦΠΑ επί του ΕΦΚ.

Η αποφορολόγηση διαμορφώνεται συνολικά σε 50,84 λεπτά ανά λίτρο (41 λεπτά από τον ΕΦΚ και 9,84 λεπτά από τον αναλογούντα ΦΠΑ) για περιοχές όπου ισχύει ΦΠΑ 24%.

Για παράδειγμα, για την αγορά 1.000 λίτρων, ο παραγωγός δεν θα χρειάζεται να καταβάλλει κατά τη συναλλαγή 508,40 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα μπορεί ο δικαιούχος να τα διαθέτει για άλλες ανάγκες (λιπάσματα, αγροτικά εφόδια κλπ.) χωρίς να περιμένει πότε θα τα εισπράξει από το Δημόσιο.

Στα νησιά του Αιγαίου αντίστοιχα, όπου τα καύσιμα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 17% (μειωμένος κατά 30% έναντι του κανονικού) η μείωση ανέρχεται σε 47,97 λεπτά ανά λίτρο, με άμεσο όφελος 479,70 ευρώ για αγορά χιλίων λίτρων.

Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι ο παραγωγός δεν θα πληρώνει πλέον τον συγκεκριμένο φόρο, αναμένοντας να του επιστραφεί. Θα προμηθεύεται το καύσιμο σε μειωμένη τιμή, εντός των ορίων που δικαιούται βάσει της καλλιέργειας και της παραγωγής του. Από πλευράς της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα επιστρέφει τα αντίστοιχα ποσά στον πρατηριούχο.

Ο κωδικός QR που μειώνει την τιμή

Η αγορά του καυσίμου θα πραγματοποιείται μέσω ψηφιακού κουπονιού, το οποίο θα φέρει ειδική σήμανση (κωδικό QR) το οποίο θα μπορεί να σαρωθεί στα πρατήρια που έχουν εγγραφεί στο myDiesel και έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η πρόσβαση των παραγωγών στον κωδικό QR δεν περιορίζεται μόνο στο κινητό τηλέφωνο: οι δικαιούχοι μπορούν να τον βρίσκουν και να τον εκτυπώνουν είτε στον υπολογιστή τους, είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, καθώς και μέσω της δωρεάν εφαρμογής myDieselApp για κινητές συσκευές με λογισμικό iOS και Android.

Τι αλλάζει από σήμερα

Για καταναλώσεις καυσίμων που έχουν γίνει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2026 ο Ειδικός Φόρος και ο ΦΠΑ θα επιστρέφονται στους δικαιούχους αγρότες με την προηγούμενη διαδικασία. Συνεπώς για τις αγορές αυτές, η επιστροφή θα γίνει στην επόμενη καταβολή από την ΑΑΔΕ, για τα όρια και τις καταναλώσεις που υπάγονται στο παλαιό σύστημα.

Για καταναλώσεις από 1η Νοεμβρίου και μετά, ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν δεν θα περιλαμβάνονται καν στο ποσό του τιμολογίου. Ο αγρότης θα πληρώνει το καύσιμο σε μειωμένο ποσό, αφαιρώντας τους αντίστοιχους φόρους, καταργώντας πρακτικά την προηγούμενη διαδικασία επιστροφής.

Η ελάφρυνση αυτή δίνεται επιπλέον και πέραν της ευρύτερης επιδότησης η οποία χορηγείται σε όλα τα υγρά καύσιμα και επεκτείνεται ανά δεκαπενθήμερο, για όσο παραμένουν πολύ υψηλές οι διεθνείς τιμές καυσίμων. Με τη νέα παράταση επιδότησης την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κυβέρνηση, έως τις 15 Νοεμβρίου η τιμή «στην αντλία» μειώνεται για όλους τους καταναλωτές κατά 40 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κατά 20 λεπτά στο diesel κίνησης και 10 λεπτά το λίτρο στην βενζίνη, μαζί με τις εκπτώσεις από τις εταιρίες διύλισης.

Παράλληλα, με το νέο σύστημα, θα επιστρέφεται στους πρατηριούχους από το Δημόσιο, το ποσό του φόρου που δεν εισέπραξαν από τους αγρότες, καθώς το είχαν επιβαρυνθεί κατά την προμήθεια των δεξαμενών τους με καύσιμο. Η επιστροφή στους πρατηριούχους θα γίνεται στο ακέραιο, χωρίς κατασχέσεις, δεσμεύσεις ή συμψηφισμούς με τυχόν οφειλές τους.

Η προστασία αυτή αποτελεί κρίσιμο στάδιο της νέας διαδικασίας, καθώς τα πρατήρια θα πρέπει να πωλούν το καύσιμο στους παραγωγούς αποφορολογημένο εισπράττοντας μειωμένο τίμημα, αλλά θα ανακτούν στη συνέχεια τα ποσά της φορολογικής ελάφρυνσης της οποίας έτυχε κάθε αγρότης από την ΑΑΔΕ.

Βήμα-βήμα η διαδικασία

Η κίνηση που πρέπει να κάνει κάθε δικαιούχος αγρότης, είναι να συνδεθεί στο myDiesel της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί να βλέπει και να ελέγχει αν διαθέτει ενεργά κουπόνια.

Στη συνέχεια θα προχωρεί στην έκδοση ψηφιακού κουπονιού με κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιεί κατά την αγορά του πετρελαίου.

Η διαδικτυακή πρόσβαση παρέχεται από την πύλη myAADE, στη διαδρομή «Εφαρμογές -- Δημοφιλείς Εφαρμογές -- myDiesel».

Στο πρατήριο, ο πωλητής θα σαρώνει τον κωδικό QR κατά τη συναλλαγή. Αυτομάτως η συναλλαγή θα συνδέεται με το παραστατικό πώλησης, το οποίο θα εκδίδεται απαλλαγμένο από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα η ποσότητα που προμηθεύεται με απαλλαγή καταγράφεται ηλεκτρονικά και αφαιρείται από το υπόλοιπο το οποίο θα δικαιούται ο αγρότης για επόμενες αγορές.

Η ολοκλήρωση της αγοράς δεν θα απαιτεί από τον παραγωγό να κινήσει διαδικασία αίτησης της επιστροφής του φόρου, για τη συναλλαγή. Το πληροφοριακό σύστημα θα κάνει αυτόματα την επαλήθευση των παραστατικών (μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ) και θα ακολουθεί η καταβολή των ποσών στον λογαριασμό του πρατηριούχου. Οι επιστροφές στους πρατηριούχους προβλέπεται να γίνονται πολύ τακτικά, δύο ή και τρεις φορές την εβδομάδα (τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) χωρίς να χρειάζεται καμία πρόσθετη ενέργεια επαλήθευσης από πλευράς πρατηρίου.

Ποιοι δικαιούνται και πόσα

Στο νέο σύστημα εντάσσονται παραγωγοί οι οποίοι:

* έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αγροτικών ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) για το 2026 ή το 2025,

* είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και

* διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Οι προϋποθέσεις αυτές λειτουργούν σωρευτικά.

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο δεν αφορά απεριόριστες αγορές καυσίμου. Για κάθε παραγωγό προσδιορίζεται μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα, με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Όταν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του ΟΣΔΕ 2025, η ποσότητα αναπροσαρμόζεται βάσει της ΕΑΕ του 2026. Το διαθέσιμο υπόλοιπο θα ελέγχεται κατά τις συναλλαγές και θα ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής.

Οι υποχρεώσεις των πρατηρίων

Για τη διάθεση πετρελαίου με τη νέα διαδικασία απαιτείται η εγγραφή του πρατηρίου στο myDiesel, καθώς και η ορθή καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων του στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Στην πράξη, συνεπώς, κάποια πρατήρια που ίσως δεν θα έχουν ακόμα ολοκληρώσει την εγγραφή τους, δε θα μπορούν να μετέχουν στο νέο σύστημα διάθεσης καυσίμων χωρίς φόρο μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

ΑΠΕ