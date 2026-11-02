Ενέργεια: Άνοδος 227% στο φυσικό αέριο - Αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος και πιέσεις στα καύσιμα τον Νοέμβριο

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, καθώς οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα προκαλούν έντονο προβληματισμό για το κόστος που θα επωμιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την Παρασκευή το βράδυ, το πετρέλαιο τύπου Brent έκλεισε στα 113 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 80%. Σήμερα υποχωρεί κατά 3,5%, στα 110 δολάρια, με την πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες να παραμένει αβέβαιη.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στο φυσικό αέριο, το οποίο επηρεάζει τόσο το κόστος θέρμανσης όσο και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η τιμή του διαμορφώνεται στα 102 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 227%.

Άνοδος στη χονδρική τιμή του ρεύματος

Η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 197 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 156 ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο 26%.

Στις 2 Νοεμβρίου, η χονδρική τιμή έφτασε τα 312 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Την αντίστοιχη ημέρα πέρυσι βρισκόταν στα 86 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 260%.

Αυξήσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου

Ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγιά του για τον Νοέμβριο. Στα μπλε τιμολόγια η τιμή διαμορφώνεται στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 11,5 λεπτά τον Οκτώβριο. Στα πράσινα τιμολόγια φτάνει τα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 15,9 λεπτά.

Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση του νοικοκυριού τους.

Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα

Για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου παραμένουν στα ίδια επίπεδα οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης: 10 λεπτά για την αμόλυβδη, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης αναφέρθηκε στα 2,136 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στο 1,56 ευρώ. Για τις επόμενες ημέρες παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρής αύξησης στις τιμές των καυσίμων, εφόσον συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου.

Πηγή: ertnews