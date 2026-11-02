Ηλεκτρικό ρεύμα: Σημαντικές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια – Μεγάλες οι διαφορές με τα σταθερά

Με σημαντικές αυξήσεις στα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινά ο Νοέμβριος, καθώς οι ανατιμήσεις στη χονδρική περνούν σε μεγάλο βαθμό στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Παρά την προσπάθεια ορισμένων παρόχων να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως τις χαμηλές καταναλώσεις, ενώ για τις μεγαλύτερες οι χρεώσεις της κιλοβατώρας καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τα 39,9 λεπτά.

Εκτοξεύονται οι χρεώσεις στα κυμαινόμενα (πράσινα) τιμολόγια

Στο πράσινο ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο οικιακών καταναλωτών, η χρέωση για τις χαμηλές καταναλώσεις διαμορφώνεται τον Νοέμβριο στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 15,9 λεπτά τον Οκτώβριο. Για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατωρών, ωστόσο, η τιμή εκτοξεύεται στα 28,4 λεπτά, έναντι 22 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, στα κυμαινόμενα τιμολόγια των παρόχων που έχουν ανακοινώσει τις τιμές τους καταγράφεται μεγάλο εύρος χρεώσεων, από 16,9 έως και 39,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών από τους καταναλωτές.

Μεγάλη η διαφορά με τα σταθερά τιμολόγια

Την ίδια στιγμή, διευρύνεται σημαντικά η απόσταση μεταξύ κυμαινόμενων και σταθερών τιμολογίων, με τα δεύτερα να εμφανίζονται πλέον ως πιο συμφέρουσα επιλογή για πολλά νοικοκυριά. Η ΔΕΗ, μάλιστα, παρατείνει την προσφορά του σταθερού τιμολογίου της στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 11,5 λεπτά τον Οκτώβριο, διατηρώντας μια αισθητά χαμηλότερη χρέωση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κυμαινόμενες τιμές.

Ενδεικτική είναι η σύγκριση για μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατωρών: η χρέωση μόνο για την ενέργεια στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 85,2 ευρώ, ενώ στο σταθερό μπλε τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 39 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά που ξεπερνά το διπλάσιο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι υπόλοιπες χρεώσεις του λογαριασμού.

Παρά τη σημαντική αυτή απόκλιση, η πλειονότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να βρίσκεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια, παραμένοντας εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις της χονδρικής. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή ενός σταθερού προγράμματος είναι η καλύτερη επιλογή για όσους επιδιώκουν μεγαλύτερη προστασία από μελλοντικές ανατιμήσεις.

Χωρίς ορατή προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης στο φυσικό αέριο

Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα δεν προμηνύουν άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Η τιμή βρίσκεται περίπου στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έχοντας υποχωρήσει από τα 114 ευρώ που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα, επίπεδο που αποτελούσε το υψηλότερο από τα τέλη του 2022.

Ωστόσο, οι παράγοντες που διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να υφίστανται, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν σημαντική υποχώρηση.

Πηγή: ertnews.gr