Δημόσια Υγεία: Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το «μοντέλο» για την υγιεινή των πλοίων παγκοσμίως

▶ Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Δημόσιας Υγείας στις Θαλάσσιες Μεταφορές προτάθηκε η επέκταση της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου σε όλο τον κόσμο

▶ Ο καθηγητής Χρ. Χατζηχριστοδούλου συντόνισε με τον ΠΟΥ τη συνεδρία για την έξαρση Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής των πιστοποιητικών υγιεινής των πλοίων (Ship Sanitation Certificates), που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Την επέκτασή της σε όλο τον κόσμο ανέδειξε ως ένα από τα βασικά συμπεράσματα το 3ο Διεθνές Συνέδριο Δημόσιας Υγείας στις Θαλάσσιες Μεταφορές και τους Λιμένες, που ολοκληρώθηκε στην Αθήνα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), και θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη. Το δεύτερο κεντρικό συμπέρασμα αφορά τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, που θα διερευνά σοβαρά περιστατικά δημόσιας υγείας εν πλω.

Το Συνέδριο είχε θέμα «Ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας σε μια Εποχή Παγκόσμιου Τουρισμού» και πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Συγκέντρωσε, διά ζώσης και διαδικτυακά, περίπου 400 συμμετέχοντες από 33 χώρες. Ηχηρό «παρών» έδωσε η ναυτιλιακή βιομηχανία: η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), εταιρείες όπως οι MSC Cruises, Carnival, Celestyal, Viking και Virgin Voyages, νηογνώμονες και επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου. Στις 24 συνεδρίες παρουσιάστηκαν συνολικά 45 επιστημονικές ανακοινώσεις.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ HONDIUS

Από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδρίες ήταν εκείνη για την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Τη συντόνισαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και η Δρ Roberta Andraghetti του ΠΟΥ. Μίλησαν ειδικοί που χειρίστηκαν άμεσα το περιστατικό: από τον ΠΟΥ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), τη βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας, τις υγειονομικές αρχές Ισπανίας και Ολλανδίας και το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Εξέτασαν τις δυσκολίες της διαχείρισης, αλλά και σενάρια του τύπου «τι θα γινόταν αν».

ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

Στο Διεθνές Φόρουμ Διαλόγου κάθισαν στο ίδιο τραπέζι το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και οι υγειονομικές αρχές της Κίνας, της Τουρκίας, της Βραζιλίας και του λιμανιού Tangier-Med στο Μαρόκο. Την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Ένωση EU SHIPSAN εκπροσώπησε η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κυρία Βαρβάρα Μουχτούρη. Στόχος ήταν κοινά πρότυπα υγιεινής στα πλοία και ενιαία εκτίμηση κινδύνου.

Παράλληλα, επιθεωρητές από 11 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος, αντάλλαξαν εμπειρίες από τους υγειονομικούς ελέγχους στα επιβατηγά πλοία. Συζήτησαν και τις δυσκολίες που συναντούν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων.