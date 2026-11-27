Σε γιορτινή ατμόσφαιρα μπήκε και επίσημα σήμερα η Καλαμάτα, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της πόλης, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων.

Στη σκηνή ανέβηκαν στη συνέχεια ο Κώστας Καραφώτης και η Ζωή Παπαδοπούλου, δίνοντας τον μουσικό τόνο της βραδιάς. Στα πρώτα λεπτά της συναυλίας έπιασε βροχή, που σύντομα κόπασε. Η γιορτή συνεχίστηκε με μουσική, φώτα και χρώματα, μέχρι που περίπου 40 λεπτά αργότερα άρχισε να βρέχει ξανά.

Τις ευχές τους για τις γιορτές έδωσαν ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, τονίζοντας την αξία της προσφοράς και τη σημασία τού να περνάμε αυτές τις μέρες κοντά στους δικούς μας ανθρώπους.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο, καιρού επιτρέποντος. To Σάββατο στις 7 μ.μ., τη σκυτάλη παίρνει η πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Θα ακολουθήσει η συναυλία «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και Μελωδίες στο Φως του Δέντρου» από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας.

Την Κυριακή στις 6 μ.μ., το γιορτινό σκηνικό μεταφέρεται στην προκυμαία του λιμανιού, όπου η Παιδική και η Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.