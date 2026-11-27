“Η υπογραφή της σύμβασης για το Μιναγιώτικο Φράγμα αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Μεσσηνία και τον αγροτικό της κόσμο. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά την ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, η προβλεπόμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των 29,55 εκατ. ευρώ καλύπτεται πλέον από εθνικούς πόρους. Το έργο παραμένει ΣΔΙΤ, όπως είχε εξαρχής σχεδιαστεί, διάρκειας 25 ετών, με συνολική ανακοινωθείσα αξία 149,2 εκατ. ευρώ”.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης ο οποίος θέτει ερωτήματα σε κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή:

“Η κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή οφείλουν να απαντήσουν:

Γιατί καθυστέρησε το έργο και απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Πότε ξεκινούν οι κατασκευαστικές εργασίες;

Πόσο θα καταβάλει συνολικά το Δημόσιο στην 25ετία;

Πόσο θα κοστίζει το αρδευτικό νερό στους παραγωγούς;

Ζητάμε πλήρη διαφάνεια στους όρους της σύμβασης, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και εγγυήσεις για προσιτό αρδευτικό νερό. Η Μεσσηνία χρειάζεται έργα που ολοκληρώνονται και υπηρετούν τις ανάγκες των παραγωγών”.