Τα παραπάνω επισημαίνει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης ο οποίος θέτει ερωτήματα σε κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή:
“Η κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή οφείλουν να απαντήσουν:
Γιατί καθυστέρησε το έργο και απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης;
Πότε ξεκινούν οι κατασκευαστικές εργασίες;
Πόσο θα καταβάλει συνολικά το Δημόσιο στην 25ετία;
Πόσο θα κοστίζει το αρδευτικό νερό στους παραγωγούς;
Ζητάμε πλήρη διαφάνεια στους όρους της σύμβασης, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και εγγυήσεις για προσιτό αρδευτικό νερό. Η Μεσσηνία χρειάζεται έργα που ολοκληρώνονται και υπηρετούν τις ανάγκες των παραγωγών”.