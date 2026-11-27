Την ίδια ώρα που δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και παρουσιάζεται η δημιουργία διεθνούς σχολής τουρισμού στην Καλαμάτα, εμφανίζεται στον τοπικό Τύπο σενάριο επέκτασης της σχολής εκπαίδευσης στρατιωτικών πιλότων.

Το δημοσίευμα της «Ελευθερίας» της 24ης Νοεμβρίου αναφέρεται σε ελληνοϊσραηλινές διαπραγματεύσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, λόγω ενδιαφέροντος και από τρίτες χώρες. www.frontpages.gr

Παράλληλα, προκύπτουν ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα ανάληψης λειτουργίας του πολιτικού αεροδρομίου και έναρξης του προγράμματος εκσυγχρονισμού. Η Fraport (www.fraport.com) είχε προγραμματίσει την ανάληψη λειτουργίας στις 6 Νοεμβρίου, με τον εκσυγχρονισμό να ακολουθεί. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου ο διευθύνων σύμβουλός της εξακολουθούσε να αναφέρεται σε εκκρεμείς νομικές διαδικασίες και τελικές εγκρίσεις.

Ποιες ακριβώς είναι αυτές οι εκκρεμότητες; Ποιος οφείλει να τις επιλύσει και πώς επηρεάζουν την έναρξη των έργων;

Και το ερώτημα που πλανάται είναι εύλογο - μήπως η καθυστέρηση συνδέεται με τις συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και με ενδεχόμενες αντικρουόμενες απαιτήσεις για τις υποδομές και τον εναέριο χώρο;

Δεν διαθέτουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτή τη σύνδεση. Γι’ αυτό ακριβώς ζητούμε επίσημη ενημέρωση. Οι αρμόδιοι οφείλουν να απαντήσουν καθαρά, ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει τι σχεδιάζεται και τι ενδεχομένως δεσμεύει το μέλλον της.

Με ποια ενημέρωση των κατοίκων και των τοπικών φορέων συζητείται η επέκταση; Ποιος προσδιορίζει πόσο χώρο, ποιες υποδομές και πόση χρήση του εναέριου χώρου θα απαιτούσε; Ποιος εκπροσωπεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Μεσσηνίας;

Τα στρατιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα του Ισραήλ δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τον τόπο μας ως διαθέσιμο χώρο επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. Η ελληνική Πολιτεία έχει την ευθύνη να εξηγήσει δημόσια τι συζητά, ποιες δεσμεύσεις εξετάζει και πώς προστατεύει την τοπική κοινωνία.

Έχουν εξεταστεί οι σωρευτικές επιπτώσεις από τον αριθμό, τη συχνότητα και το είδος των στρατιωτικών εκπαιδευτικών πτήσεων στον τουρισμό, στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα; Έχει αξιολογηθεί τι θα σήμαινε η αύξησή τους για την Καλαμάτα, τη Μεσσήνη και τις γύρω αγροτικές περιοχές;

Οι κάτοικοι γνωρίζουν ήδη την όχληση από τη στρατιωτική εκπαίδευση - από τον θόρυβο που διακόπτει τη συζήτηση μέχρι τα τζάμια που τρίζουν. Η εμπειρία τους απαιτεί καταγραφή, μετρήσεις και απαντήσεις.

Και ας μη χρησιμοποιηθεί ως εύκολη απάντηση ότι «και οι πολιτικές πτήσεις προκαλούν όχληση». Η σύγκριση απαιτεί συγκεκριμένα στοιχεία για τους τύπους αεροσκαφών, τα καύσιμα, την κατανάλωση, τον θόρυβο και τη συχνότητα των εκπαιδευτικών πτήσεων. Η ενδεχόμενη επέκταση του κέντρου εκπαίδευσης στην Καλαμάτα απαιτεί δημοσιοποιημένη αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων στους κατοίκους, στις καλλιέργειες, στον αέρα, στο έδαφος, στα ύδατα και στα οικοσυστήματα, με μετρήσεις και συνεχή παρακολούθηση.

Ενώ το ευρωπαϊκό πλαίσιο ReFuelEU Aviation transport.ec.europa.eu επιβάλλει αυξανόμενα μερίδια βιώσιμων καυσίμων στους προμηθευτές που υπάγονται σε αυτό, οι στρατιωτικές πτήσεις εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του. Αυτή η εξαίρεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για ελλιπή περιβαλλοντική λογοδοσία. Ποιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και πότε παρουσιάστηκαν στην τοπική κοινωνία;

Υπάρχει, επιπλέον, το ζήτημα της ασφάλειας. Έχει αξιολογηθεί κατά πόσο η διεύρυνση της διεθνούς στρατιωτικής δραστηριότητας αυξάνει τη γεωπολιτική έκθεση της περιοχής; Ποιος αναλαμβάνει να ενημερώσει υπεύθυνα την κοινωνία και γι’ αυτή τη διάσταση;

Την ίδια στιγμή, η Μεσσηνία έχει μπροστά της μια αναπτυξιακή προοπτική που συνδέει την τουριστική εκπαίδευση με την αγροτική παραγωγή, τις βιολογικές καλλιέργειες, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό. Μια προοπτική συνεργασίας του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο - προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις και δυνατότητα στους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους.

Η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη νέα ΚΑΠ και τις πολιτικές συνοχής της περιόδου 2028–2034 (www.consilium.europa.eu) καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου, δημόσια συζητημένου σχεδιασμού.

Η θέση που διατυπώνει ο ΣΕΤΕ για την κοινωνική νομιμοποίηση του τουρισμού και τη σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες μάς βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Η ίδια αρχή οφείλει να διέπει κάθε δημόσια επένδυση που επηρεάζει τον τόπο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επενδύσεις πολεμικού χαρακτήρα.

Εφόσον ζητούμε κοινωνική αποδοχή και συμμετοχή για την τουριστική ανάπτυξη, πώς μπορεί να θεωρείται αποδεκτή η επέκταση στρατιωτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ξένου κράτους, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση;

Πώς εντάσσεται η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και, κατ’ επέκταση, της νότιας Πελοποννήσου στη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη; Ποιος έχει αξιολογήσει αυτή τη συμβατότητα; Ποια σχέση έχουν οι πολεμικές επιδιώξεις του Ισραήλ με τις ανάγκες και το μέλλον των δικών μας κοινοτήτων;

Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει. Η Περιφέρεια, οι δήμοι, τα επιμελητήρια, οι επαγγελματικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί φορείς και ΜΜΕ οφείλουν να ζητήσουν απαντήσεις και να πάρουν δημόσια θέση.

Οι φορείς της Καλαμάτας της Μεσσήνης της Περιφέρειας, βουλευτές και κόμματα, πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με ουσιαστικό ενδιαφέρον και χωρίς καμία καθυστέρηση. Να αναλάβουν κοινή πρωτοβουλία, να απαιτήσουν επίσημη ενημέρωση και να διεκδικήσουν δημόσια διαβούλευση, πριν ληφθούν αποφάσεις που θα δεσμεύσουν το μέλλον του τόπου. Η σιωπή και η αναμονή αφήνουν χώρο για τετελεσμένα.

Γιατί αυτή η σιωπή; Τι φοβούνται να συζητήσουν δημόσια;