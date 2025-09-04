Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα στηρίζει τον Οδικό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της ΕΕ

Την πλήρη πολιτική υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις αρχές του Οδικού Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει με δηλώσεις της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Στο πλαίσιο της διαχρονικής και ενεργού δέσμευσης της χώρας μας για την ισότητα των φύλων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, εκφράζουμε την πλήρη πολιτική υποστήριξή μας στον Οδικό Χάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η πολιτική αυτή διακήρυξη - Οδικός Χάρτης αποτελεί το καθοδηγητικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας. Επιπλέον, καθορίζει μακροπρόθεσμους πολιτικούς στόχους για τη διατήρηση και την προώθηση των βασικών αρχών των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, οι οποίες είναι οι εξής: (1) απαλλαγή από την έμφυλη βία, (2) υψηλότερα πρότυπα υγείας, (3) ίση αμοιβή και οικονομική ενδυνάμωση, (4) ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και φροντίδα, (5) ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, (6) ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, (7) πολιτική συμμετοχή και ίση εκπροσώπηση, (8) ενίσχυση θεσμικών μηχανισμών που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των γυναικών.

Η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε πως «ο Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών συνιστά ένα οραματικό αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικό εργαλείο πολιτικής, το οποίο αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στην Ευρώπη σήμερα. Ως Υπουργείο, δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε τις αρχές αυτές στο εθνικό μας σχέδιο δράσης, ενισχύοντας την ισότητα των φύλων και καταπολεμώντας την έμφυλη βία και ανισότητα στην πράξη».

Η δέσμευση για την προώθηση της ισότητας έχει αποτυπωθεί και θεσμικά, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θεσπίσει στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το υφυπουργείο για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα συνεργαστεί στενά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, ώστε η εφαρμογή του Οδικού Χάρτη να αποτελέσει καταλύτη για την πραγματική προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ