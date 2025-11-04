Χανιά: Κηδεύτηκε η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου (βίντεο)

Κηδεύτηκε στον Αλικιανό Χανίων η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν μεταξύ τους προβλήματα και διαφορές.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Σιωπηλός και προβληματισμένος ο κόσμος που συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία την 56χρονη η οποία ήταν μητέρα δύο νέων ενώ πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και το σύζυγο της. Κυρίως συγγενείς από την οικογένεια της 56χρονης,τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στο κοιμητήριο Αλικιανού.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Κλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα... Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους... Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου".

ΑΠΕ - ΜΠΕ