Στην Αθήνα από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή (βίντεο)

Όπως αναφέρει η ΚΝΕ σε ανακοίνωσή της: «Tο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή μπαίνει στην νέα πεντηκονταετία του με ένα τετραήμερο γεμάτο από συζητήσεις, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο, χορό, τραγούδι, με τη συμμετοχή 400 και πλέον καλλιτεχνών.

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή επιδιώκει να αποτελέσει κορυφαία πολιτική παρέμβαση στις κρίσιμες εξελίξεις που διανύουμε, με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και συζητήσεων περιλαμβάνει ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της νέας γενιάς: το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς, τις εξελίξεις γύρω από την κλιμάκωση του πολέμου και την εμπλοκή της χώρας μας, την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και ζητήματα σε σχέση με τον αθλητισμό, την τέχνη, τον ελεύθερο χρόνο, όλα όσα αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον της νέας γενιάς.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20.30 θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής».

