M. Χρυσοχοϊδης: Εγκαθίστανται εξειδικεύμενοι αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς Ρομά

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοϊδης, σε δηλώσεις του σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», τόνισε: «Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ένστολων, εξειδικευμένων αστυνομικών, μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά. Θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα. Ένστολοι, μάχιμοι. Σε 1,5 μήνα θα γίνει, από τώρα, θα υπάγονται στο ελληνικό FBI. Οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συγκεκριμένες συνοικίες και γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η ανοχή που υπάρχει τόσα χρόνια -και που για μένα είναι ακατανόητη- πρέπει να πάρει τέλος».

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας γίνεται αποτελεσματικότερη: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: Το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε σε 10 μήνες 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο, αλλά παραμένει σοβαρό πρόβλημα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα, ο κ. Χρσοχοϊδης επεσήμανε: «Είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστωτικού και πήραν άδειες παραμονής μέσω ασύλου. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολλές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει προφυλακίσει πολλά μέλη από εγκληματικές οργανώσεις». Επίσης, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίαστα εγκλήματα αυτών των ομάδων. Όλες οι δολοφονίες εξιχνιάζονται και προφυλακίζονται (σ.σ. οι δράστες τους)».

