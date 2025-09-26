Μαρινάκης: Αυτά που ζητάει η Τουρκία σήμερα, η Ελλάδα τα έχει ήδη εξασφαλίσει

«Αυτά, λοιπόν, που ζητάει η Τουρκία -και καλά κάνει και τα ζητάει, είναι ένα άλλο κράτος, εμείς δεν ετεροκαθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική, πάντοτε, όμως, φροντίζουμε να υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις ασφαλείας ως ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- η Ελλάδα τα έχει προχωρήσει, τα έχει εξασφαλίσει γιατί πριν από το 2019 και για την Ελλάδα ήταν ζητούμενα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Σκάι 100,3.

«Αυτά που ήταν δεδομένα για την Τουρκία το 2019 σήμερα είναι ζητούμενα και αυτά που ήταν ζητούμενα για την Ελλάδα του 2019 σήμερα είναι δεδομένα. Και αυτό κάποιοι επειδή τους νοιάζει μόνο να κάνουν αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα κάνουν στην Ελλάδα, το θεωρούν ‘μεγάλη αποτυχία'. Εμένα, λοιπόν, ως εκπρόσωπο αυτής της κυβέρνησης της ελληνικής κυβέρνησης, περισσότερο με ενδιαφέρει να σας μεταφέρω, αυτά τα οποία είπε χθες ο πρωθυπουργός με την αρμόδια εταιρεία, η οποία προχωράει όλο αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την πορεία και των F-16 και των F-35. Αντί λοιπόν να συζητάμε ότι η χώρα μας βαδίζει σε ένα δρόμο που δεν είχε τίποτα δεδομένο πριν από κάποια χρόνια, πιανόμαστε από μια συνάντηση δύο άλλων ηγετών, σημαντική ναι την παρακολουθούμε».

Σχετικά με το αν ανατρέπονται οι ισορροπίες υπέρ της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Εγώ δεν υποτιμώ την καρφίτσα, αλλά θεωρώ πολύ πιο σημαντική από μια καρφίτσα, είναι η ουσία. Και η ουσία από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ ήταν οι όροι που έβαλε στην Τουρκία για να προχωρήσει η συζήτηση για τα F-35, που το επαναλαμβάνω για την Ελλάδα δεν υπάρχει όρος. Και να ‘κουμπώσω' πάνω σε αυτό, να προσθέσω πάνω σε αυτό, ότι δεν είναι και το μόνο. Δεν είναι μόνο ο όρος του προέδρου Τραμπ. Είναι και το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο και στις διαδικασίες που υπάρχουν, που εκπρόσωποι και των δύο πολιτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχουν τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη συζήτηση σχετικά με την Τουρκία. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την Τουρκία, είμαστε εδώ να απαντήσουμε βέβαια σε αυτό το ψευδεπίγραφο αφήγημα περί απόλυτης αποτυχίας. Και νομίζω απάντησα επαρκώς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «η Ελλάδα δεν είναι ένας θεατής των εξελίξεων και αυτά τα χρόνια και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πάμε, λοιπόν, να δούμε σε τίτλους τι δεν είχε η Ελλάδα και τι έχει σήμερα. Είπατε τη Chevron. Προσθέτω την ExxonMobil, αμερικανικοί κολοσσοί, οι οποίοι έρχονται και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και επικυρώνουν στην πραγματικότητα τις ελληνικές διεκδικήσεις και θέσεις, αυτά τα οποία η Ελλάδα ουδέποτε πρόκειται να τα βάλει καν στο τραπέζι. Ζητήματα κόκκινων γραμμών, ζητήματα κυριαρχίας. Τι δεν είχαμε και έχουμε; ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Τι δεν είχαμε και έχουμε; Επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Τι δεν είχαμε και έχουμε; Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με τη σφραγίδα της Ευρώπης, δηλαδή τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ αυτών και τα F-16 και τα F-35, Rafale, Belharra, όλα αυτά, προσέξτε, η Ελλάδα δεν είναι ότι τα είχε δεδομένα και τώρα απλά τα επιβεβαιώνει. Δεν τα είχε».

Για το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας λόγω της στρατηγικής της θέσης με το Ισραήλ τόνισε: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή και πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε και να διευκολύνουμε, ταυτόχρονα, κάθε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά αν κάποιοι πιστεύουν -και αναφέρομαι στους εγχώριους του πολιτικού συστήματος και όχι στην κοινωνία- οι οποίοι πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται σε πορείες και σε συλλαλητήρια κομμάτων, αναφέρομαι στα κόμματα και όχι στην κοινωνία, αν πιστεύουν ότι η εξωτερική πολιτική είναι τόσο απλοϊκή ως προς το χρόνο, για παράδειγμα, που θα γίνει μια κίνηση, όπως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, αυτό δεν το πιστεύει αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή θέλει κάθε της βήμα, κάθε της ενέργεια να υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι, για άλλη μια φορά αυτό είναι το μείζον. Είναι σύμμαχός μας το Ισραήλ. Όσο λέμε ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και να στηριχθούν οι άμαχοι και τους στηρίζουμε στην πράξη και όχι με ευχολόγια, τόσο λέμε... Η Ελλάδα έχει σύμμαχό της το Ισραήλ, όπως και στρατηγικός, απόλυτος στρατηγικός σύμμαχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στους συμμάχους μας λέμε την αλήθεια. Είμαστε το κράτος, το οποίο έχει δημιουργήσει και έχει καταρτίσει και έχει υπερψηφιστεί από 80 κράτη, το πιο ισχυρό ψήφισμα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Παράλληλα, όμως, είναι σύμμαχός μας το Ισραήλ, δέχθηκε μια επίθεση. Υπάρχουν ακόμα όμηροι, σκοτώθηκαν και από εκείνη την πλευρά. Δεν πάω να κάνω κανέναν συμψηφισμό. Το ξαναλέω είναι ανθρωπιστική καταστροφή αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Μην παρεξηγηθώ. Και ναι, το είπα ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να παίρνουμε αποφάσεις εν θερμώ, ούτε εν κενώ. Υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα που οφείλουμε να τα έχουμε πάντα υπ' όψιν μας».

Με αφορμή τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάνη ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «κάθε χρόνο όλα όσα έλεγε, όλα όσα προσπαθούσε να κάνει γίνονται όλο και πιο επίκαιρα. Νομίζω ότι ο ίδιος με την παρουσία του συμβόλιζε αυτό το οποίο ακόμα για πολλά πράγματα είναι ζητούμενο. Αλλά εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο ανθρώπους πολιτικούς, μορφές, οι οποίες δολοφονήθηκαν, έφυγαν από κοντά μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπατε και το τι συνέβαινε τότε στη χώρα και μάλιστα κάποιες φορές κάποιες πολιτικές δυνάμεις πώς προσπαθούσαν να "ξεπλύνουν" τέτοιες ενέργειες χρησιμοποιώντας δήθεν έναν ιδεολογικό μανδύα, από βαρύτατες ενέργειες πηγαίνοντας ως υπερασπιστές στα δικαστήρια κάποια πολιτικά πρόσωπα μέχρι και πιο απλές φαινομενικά ενέργειες όπως είναι μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, επαναστατική γυμναστική. Η βία, που έχει διακυμάνσεις προφανώς, και η παράνομη πράξη δεν δικαιολογείται. Ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Τα λέω γιατί για πολλά χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα υπήρχαν ‘καλοί και κακοί παραβατικοί, υπήρχαν ‘λιγότερο ή περισσότερο φασίστες', ‘ξεπλέναμε' την μία όψη του φασισμού ενώ δεν θα έπρεπε -αυτά δεν τα ζούσαμε σε άλλη χώρα, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ τα θυμάμαι όντας απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου και δημόσιου σχολείου, όλα αυτά ήταν η καθημερινότητα για την πολιτική συζήτηση της χώρας».

Στη συζήτηση περί ιδεολογικού υπόβαθρου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Θεωρώ, ότι στη μεγάλη εικόνα, επί του Κυριάκου Μητσοτάκη, επί των ημερών αυτού του πρωθυπουργού, ακολουθείται η πολιτική, η οποία... κατ' αρχάς, εγώ τη θεωρώ μια πολιτική η οποία αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά σίγουρα είναι συνεπής σε όσα πρεσβεύει διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί γιατί όπως είπε «η πολιτική είναι πολιτικές».

Για το μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη ως χώρου διαμαρτυρίας τόνισε: «Είναι τρεις επισημάνσεις και η καθεμιά έχει τη δική της αξία. Επισήμανση πρώτη. Ναι, ο πατέρας αυτός είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος δίνει μια μάχη, κάνει έναν αγώνα γιατί έχασε το παιδί του. Οπότε ανθρώπινα είμαστε όλοι στο πλευρό του. Και όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν σε μεν και δε, Ολυμπιακούς - Παναθηναϊκούς, ΠΑΣΟΚ - Νέα Δημοκρατία, είναι υστερόβουλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτονόητα, ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα, το αίτημά του θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και δεν είναι δική μας δουλειά να παρεμβαίνουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, ότι πάνω σε αυτόν τον πατέρα και σε κάθε πονεμένο άνθρωπο, όπως συνέβη και τους προηγούμενους μήνες, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη και κυριότερη την κ. Κωνσταντοπούλου και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που εκεί που βλέπει η κοινωνία τον απόλυτο πόνο και την οδύνη και την ανάγκη για συμπαράσταση, όλοι αυτοί βλέπουν ψήφους. 'Αρα, στον 'Αγνωστο Στρατιώτη δεν είναι μόνο ένας πονεμένος πατέρας που αθόρυβα διαμαρτύρεται με "όπλο", με τη δύναμη που του δίνει η οδύνη και η ανάγκη να βρει την αλήθεια για το παιδί του. Αυτό είναι ιερό δικαίωμα. Δίπλα σε αυτόν τον πατέρα παρελαύνουν, πέραν της κοινωνίας η οποία πάει για συμπαράσταση ανθρώπινα, και κάποιες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν σέβονται τίποτα. Όχι το μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη δεν σέβονται, δεν σέβονται ακόμα και τον πόνο αυτού του πατέρα. Το τρίτο, λοιπόν, που θέλω να πω, εκφράζοντας και τη δική μου άποψη αλλά θεωρώ και το αυτονόητο και συνολικά, είναι ότι δεν είναι όλα ίσα κι όμοια. Και το ξανά λέω δεν αναφέρομαι στον πατέρα, δεν ενοχλεί ένας πατέρας, το αντίθετο, στέλνει και μηνύματα με αυτό το οποίο κάνει. Από κει και πέρα ένα βασικό μήνυμα είναι ότι η Δικαιοσύνη θ' αποφασίσει. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, αυτό που στήνεται γύρω από αυτό με υστεροβουλία από κάποιες πολιτικές δυνάμεις, δεν μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές».

Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν θεωρώ, επιμένω, ότι προσβάλλει ένας πονεμένος πατέρας το να βρίσκεται μπροστά από αυτό το μνημείο και να διατυπώνει τη διαμαρτυρία του, δεν το θεωρώ. Με αυτόν τον τρόπο ο οποίος είναι ένας τρόπος που δείχνει απόγνωση, το να κάνεις απεργία πείνας δείχνει την απόλυτη απόγνωση. Δεν θεωρώ ότι προσβάλλει, ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε εκεί να προσβάλει. Πήγε να ζητήσει για το παιδί του. Προσβάλλουν όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες και διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί των πέντε λεπτών δημοσιότητας. Όπως σας είπα ότι είμαστε η κυβέρνηση που έχει εφαρμόσει το νόμο σε πάρα πολλά πράγματα, έχει πάρει σκληρές αποφάσεις, αλλά δίκαιες σε πάρα πολλά επίπεδα, μπορώ να σας πω τα στατιστικά στοιχεία και για τα πανεπιστήμια και για τους δρόμους και για όλα τα υπόλοιπα, για να μιλάμε με δεδομένα».

Περνώντας στην οικονομία και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει καταλάβει η κοινή γνώμη για τις φοροελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον εξήγηση και δεύτερον εφαρμογή. Αυτά θα εφαρμοστούν από 1/1/2026. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα τα βλέπουν μήνα-μήνα, γιατί οι μειώσεις φόρων για τους μισθωτούς είναι αυξήσεις μισθών. Έφερα κάποια παραδείγματα, ας πούμε για έναν νέο απόφοιτο Στρατιωτικής Σχολής, ο οποίος θα δει από 198 μέχρι και 204 ευρώ, αναλόγως με την ηλικία του, τον μήνα παραπάνω καθαρά. 'Αρα σίγουρα όλα αυτά οι μισθωτοί θα τα δουν από τον Ιανουάριο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα τα δουν στο επόμενο εκκαθαριστικό για το επόμενο έτος. Δηλαδή για το 2025 στο εκκαθαριστικό του επόμενου».

Όσον αφορά τις επικρίσεις για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Σύρο ηγέτη Τζολάνι εξήγησε ότι «τον είδε και του διεμήνυσε την απόλυτη ανάγκη για σεβασμό κάθε μειονότητας, προφανώς και των χριστιανών, του Διεθνούς Δικαίου και όλων των θέσεων που διαχρονικά πρεσβεύει η Δύση και η Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κρύβεται. Ο Κ. Μητσοτάκης κάνει τις συναντήσεις που κάνει, επιδιώκει συνολικά τον διάλογο και σε πρόσωπα, ηγέτες κρατών, ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν μια εντελώς άλλη λογική από τη δική μας, δηλ. τη λογική της Δύσης, του Διεθνούς Δικαίου, της Δημοκρατικής λογικής, λέει τα πράγματα με το όνομά τους».

Κλείνοντας με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μαρινάκης τόνισε αρχικά ότι «η ΚΟ της ΝΔ πρότεινε έναν πρώτο κατάλογο μαρτύρων, πάνω από 70 άτομα, με μία λογική του να κληθούν οι άνθρωποι οι οποίοι διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν πολιτικοί προϊστάμενοι, υπουργοί, υφυπουργοί, για να διερευνηθούν οι αιτίες μίας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα μας τρία δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου, σε βάθος 30 ετών. Και είπε, επιφυλάχθηκε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα και η Κυβέρνηση δι' εμού την ίδια ημέρα, ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη από την πορεία των καταθέσεων να κληθούν περισσότεροι μάρτυρες... Η Εξεταστική ερευνά συνολικά τα αίτια και τις παθογένειες, που φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε ως χώρα αρκετά δισεκατομμύρια για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, να ερευνηθεί η τεχνική λύση, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης... Εννοείται, δεν εξαιρούμε κανέναν». Και πρόσθεσε: «Δεν είναι, δηλαδή, ότι, επειδή ξεκίνησε η Εξεταστική, σταμάτησε η έρευνα και η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης».

Διευκρίνισε σχετικά με το πότε θα επιστραφούν τα χρήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «προχώρησε η πρώτη ανακοίνωση του ‘φέρτε πίσω τα κλεμμένα', που δεν ήταν τελικά σύνθημα, ήταν πραγματικότητα, έγινε με συγκεκριμένα ΑΦΜ, ποσά. Συνεχίζεται. Θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη ανακοίνωση και μια τρίτη ανακοίνωση». Είπε επίσης ότι «έχουν ξεκινήσει δεσμεύσεις περιουσιών. Αυτό είναι απόφαση της Δικαιοσύνης και των Αρχών αν θα δοθεί δημοσιότητα των ονομάτων. Εγώ, επί της αρχής, δεν είμαι αντίθετος και εφόσον τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις του νόμου. Γιατί δεν είμαστε ‘μπανανία'. Αυτό δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό είναι απόφαση της Δικαιοσύνης, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ερευνώνται για κάτι».

