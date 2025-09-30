Λατινοπούλου για το πόθεν έσχες: «Ζούσα στo σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα» (βίντεο)

Αίσθηση προκάλεσε η ιδιαίτερα… φτωχή δήλωση πόθεν έσχες που υπέβαλε για τα εισοδήματά της το 2023 η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, από την οποία προκύπτει ότι επιβίωσε για ολόκληρο εκείνο το έτος με μόλις 3.001,68 ευρώ ως έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες και με καταθέσεις ύψους 4.760,15 ευρώ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Λατινοπούλου έδωσε εξηγήσεις για τη δήλωσή της, υποστηρίζοντας πως τα συνολικά έσοδά της για το 2023 ανέρχονταν σε 22.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.001,68 ευρώ αποτελούν τα καθαρά κέρδη της όταν αφαιρεθούν τα έξοδά της, όπως λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας ή έξοδα μετακινήσεων.

“Από εκεί και πέρα, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγα διακοπές, ήταν προεκλογική χρονιά το 2023 αν θυμάστε, που είχαμε διπλές εκλογές. Άρα λοιπόν το να βγαίνουν μερικοί και να λένε ‘μα πού τα βρήκε, τι τα έκανε, πώς ζούσε;’… ε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν είχα δηλαδή και πολλά έξοδα. Όλη μέρα έτρεχα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπήρχε ενοίκιο, δεν υπήρχαν τέτοια έξοδα”, ανέφερε ακόμα.

